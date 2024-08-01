Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ

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26-27 июля предпринимательское сообщество региона всколыхнуло мощное по своему качеству событие. III Всероссийский Бизнес-Арт форум ВЛИЯНИЕ собрал в Парк Отеле Тольятти более 150 участников из Самарской области, Татарстана, Чувашии, Москвы, других регионов России и даже Турции. На повестке стояла тема продвижения бизнеса через соцсети и медиа.

СВЕЖИЕ МЫСЛИ

В качестве приглашённых экспертов выступили блогеры, представители СМИ, маркетологи крупных компаний и действующие предприниматели. Важно, что каждый спикер давал не только теорию, но и самую что ни на есть практику.

Так, например, контент-маркетолог Анастасия Резникова (Самара) показала участникам форума сервис, который способен спрогнозировать качество интеграции и стоимость рекламы у конкретного блогера. Известный социальный блогер Сати Мурадян (Москва) рассказала, как найти свою аудиторию в соцсетях, не показывая частную жизнь и не нарушая собственные границы личности. Психоаналитик Елена Лесных (Самара) объяснила, почему выход в публичное пространство травмоопасен для психики и научила, как успокоить и мотивировать себя к дальнейшим действиям. С практическими рекомендациями по работе со СМИ выступила член Союза журналистов Людмила Гремина (Тольятти). Попадать в тренды научила топ-блогер Полина Грекова (Москва). Познакомил с возможностями нейросетей для бизнеса – основатель школы и SMM-агентства Republic Антон Стеньков. Показала, как работают на практике все вышеназванные инструменты, основатель агентства Gromko SMM Юлия Шуваева (Тольятти).

Кульминацией дня стал экспертный диалог “Как раскрутить любую нишу”. Участие в нём приняли владелица самых популярных интерьерных блогов России Наталья Малахова, интернет-маркетолог крупных персон и компаний Аполлинария Фролова, единственный в стране лицензированный инструктор феншуй и ба-цзы Оксана Сахранова, генеральный директор Самарской гуманитарной бизнес-академиии Татьяна Буробина, стартап-менеджер и основатель компании Day X Александр Маглена, модератором выступила владелица системы работы с клиентами UDS в Тольятти Светлана Дергунова.

Каждый эксперт на примере своей ниши – будь то образование, дизайн интерьера, производственная сфера или продвижение на маркетплейсах – показал, какие пути помогли занять заметное место в информационном пространстве и, как следствие, привели к росту бренда. Примеры оказались весьма убедительными, и мысль о том, что можно раскрутить любую нишу, стала практически осязаемой.

– Форум ВЛИЯНИЕ – это, прежде всего, история про сильное окружение. Мы объединяем на своей площадке предпринимателей, у которых уже многое получилось, и тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Такое сообщество вдохновляет. В таком общении понимаешь: они смогли – смогу и я, – рассказала об одной из главных ценностей форума его основатель и директор Елена Соколовская.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Второй день форума был посвящен работе спикеров с конкретными бизнес-запросами. Разбившись на группы по 3-4 человека, эксперты проанализировали текущий подход к стратегии продвижения бизнеса и помогли составить новый план действий таким крупным компаниям как гостиничный комплекс “Парк Отель”, производство мебели “Беркано”, благотворительный центр “Солнечный круг”, а также поработали с личными брендами руководителя страховой компании Ингосстрах в Тольятти Евгении Головиной и блогеров Натальи Карманаевой (Чебоксары) и Анны Комиссаровой (Турция).

Разумеется, работа велась по предварительной записи. И, прежде чем выдать рекомендации, эксперты погрузились в маркетинговые данные, конкурентную нишу и исходное коммерческое предложение каждой компании. По итогам диалога все обратившиеся предприниматели ушли со свежими решениями относительно собственного продвижения в социальных сетях и медиа.

Аналогичные разборы, только уже в публичном формате, при зрителях, состоялись для производства плавучих домов (houseboat) Freedome и компании, выводящей на рынок производственные стартапы, Day X.

– Нам крайне важно дать практическую пользу своей аудитории. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматель, который пришёл на форум, не только понял, что делать, но и точно знал, как это сделать. Именно ради такого эффекта мы включили в программу ВЛИЯНИЯ индивидуальные разборы стратегий продвижения бизнеса. И, судя по отзывам, эффект был достигнут, – рассказала соучредитель форума, программный и PR-директор ВЛИЯНИЯ Людмила Гремина.

И БИЗНЕС, И АРТ

Насыщенной оказалась и Арт-программа форума. Самым ярким событием в ней стала выставка картин из частной коллекции генерального директора Парк Отеля Василия Воронского. К удовольствию публики было представлено 15 полотен разных мастеров. Хозяин коллекции лично приветствовал гостей форума и продвигал мысль о неразделимости бизнеса и искусства. По словам успешного предпринимателя и коллекционера, креативное мышление также важно для бизнеса, как и умение считать. Вот только последнему не учат в вузах. Креативное мышление рождается в искусстве. И в то же время мастера, владеющие пером, кистью, нотами, уже давно объединились в креативную индустрию, которую можно и нужно привлекать для развития и продвижения бизнеса.

Значимой точкой в арт-программе ВЛИЯНИЯ стала битва Искусства и Искусственного интеллекта. Она заключалась в том, что прямо на форуме, в режиме реального времени, художник Николай Кузнецов (Тольятти) и мастер по работе с нейросетями, основатель SMM-агентства Republic Антон Стеньков (Самара) создали портреты друг друга, используя свои привычные инструменты работы: художник – кисти, SMMщик – нейросети. Результаты получились классными в обоих случаях. И всё же нейросеть уступила пальму первенства живой работе. Полная эмоций и авторского взгляда, картина художника вызвала восторг у зрителей, овации и желание сделать фото.

Творчески было оформлено и само пространство форума. Лаунж- и фотозоны, цветы, яркая мебель – всё это создавало атмосферу ВЛИЯНИЯ. А она в свою очередь – побуждала к новым знакомствам и общению. Для более размеренного диалога был доступен Парк Истины – уютное пространство с тенистыми аллеями, качелями, скульптурами и арт-объектами. Экскурсию по Парку Истины для гостей форума проводила лично создатель этого пространства ландшафтный дизайнер Елена Костюкевич.

Уместным интерактивом на форуме предстали две живые студии записи. Во-первых, в течение всего дня любой гость мог выступить в бизнес-подкасте Евгении Волченко “Стартую себя”. А, во-вторых, в прямой эфир с места событий выходили ведущие Love Radio, приглашая для комментариев спикеров и участников форума. Оба этих включения добавили ВЛИЯНИЮ динамики и охватов.

Зоной свободного общения на ВЛИЯНИИ стала Afterparty на закате. Открыл вечеринку дуэт Елены Сусловой и Dzen Balance. Являясь постоянными резидентами фестиваля “Барабаны мира”, музыканты отработали именно в его стиле: представили самобытную и необычную концертную программу на хэндпанах – самых молодых музыкальных инструментах нашего времени, похожих на летающие тарелки и имеющих удивительно мелодичное звучание. Затем ритм танца на весь оставшийся вечер создали DJ Shantica и всё та же Елена Суслова, только на этот раз в её руках был этнический барабан джембе.

ПОЛЬЗЫ И ВЫГОДЫ

Вот уже третий раз форум ВЛИЯНИЕ стал событием, о котором можно честно сказать, что это было качественно. Предприниматели, которые не пожалели времени и пришли на форум, получили не только свежие мысли, индивидуальные консультации, но и полезные знакомства. А некоторые прямо на форуме закрыли выгодные сделки.

Так, например, один из спикеров вложил личные средства в инвестпроект в Самарском регионе. Несколько экспертов нашли новых клиентов. Партнёры ВЛИЯНИЯ осуществили оптовую продажу цветов и мебели одному из отелей города. Известны примеры коллабораций среди предпринимателей, которые просто были гостями форума: познакомились, пообщались и нашли совместный вектор развития.

Важным итогом, характеризующим форум, стала цифра 500! После форума по социальным сетям разлетелось более 500 постов, клипов и историй с благодарностями и отметками ВЛИЯНИЯ.