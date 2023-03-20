Тольяттинцев приглашают на лекцию «Место народной культуры в современном городе»

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Лекторий Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» приглашает вас 25 марта в 15.00 на лекцию «Место народной культуры в современном городе».

Многим, живущим в России, виден культурный поворот: от глобализованной (и соответственно, вестернизированной) культуры мы начали движение в обратном направлении - в поисках собственного ядра, самосознания, быта. В нашей повседневной жизни - в делах, ритуалах и правилах, есть отголоски народной культуры и народных традиций, видим мы их или нет.

На лекции «Место народной культуры в современном городе» на примере предметов из фондов Тольяттинского краеведческого музея мы рассмотрим изменение бытовой культуры жителей Ставрополя-Тольятти и поговорим о возможностях и способах улучшения собственной жизни на основе народной культуры и народных обрядов.

Лектор - Владислав Радьков, тольяттинский музыкант и исследователь.

Рекомендуемый возраст посетителей - старше 16 лет. Вход свободный. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/2356984/

Обратите, пожалуйста, внимание, что лекция состоится в 15.00!