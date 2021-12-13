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Тольяттинская компания «Миртолли» - производитель товаров для сна вышла на экспорт

13 декабря 2021 16:09
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Недавно предприятием был заключен первый экспортный контракт, и теперь его продукция будет поставляться в Казахстан. 

Производитель ортопедических матрасов из Тольятти – компания «Миртолли» - приступила к освоению внешних рынков. Недавно предприятием был заключен первый экспортный контракт, и теперь его продукция будет поставляться в Казахстан. 

Как рассказала генеральный директор компании «Миртолли» Анна Смирнова, с предложением о развитии внешнеэкономической деятельности к ним обратились специалисты регионального Центра поддержки экспорта, к которым, в свою очередь, поступило обращение от компании из соседнего государства с просьбой подобрать им российского партнера. 

Создание благоприятных условий развития предпринимательства, внешнеэкономической деятельности региональных производителей в Самарской области ведется по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Увеличение объемов экспортируемой продукции местных предприятий – одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Главы региона при участии жителей. 

«Аналитки экспортного центра проконсультировал нас по мерам поддержки предпринимателей со стороны государства и самого центра, пригласили нас на семинар, где подробно рассказали, как мы можем взаимодействовать с другими странами. Мы сразу же решили воспользоваться этой возможностью. Нам помогли в оформлении первого экспортного контракта, все прошло очень легко, быстро. Я лично ездила к нашим зарубежным партнерам, мы уже осуществили первую поставку. Сейчас надеемся на плодотворное сотрудничество с ними и другими странами, - рассказала Анна Смирнова. – Для нас экспортная деятельность – новый этап. Это увеличение выручки и валового дохода, создание новых рабочих мест, развитие компании в целом». 

Теперь «Миртолли» будет поставлять в Казахстан 5000 матрасов ежемесячно. Первые партии составят до тысячи единиц продукции, а в течение полугода партнеры должны выйти на плановый показатель. Сейчас на предприятии строят планы по сотрудничеству с Узбекистаном, Республикой Беларусь, а также Италией и странами Африки. 

Производители Самарской области активно выходят на экспорт, благодаря поддержке региона – для помощи предпринимателям в освоении внешних рынков в регионе работает Центр поддержки экспорта и постоянно расширяется действующая линейка инструментов поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Сегодня для них доступны обучающие мероприятия, подбор иностранных партнеров, участие в международных выставках, а также комплексные услуги для максимально быстрого результата в виде экспортного контракта.

 

Фото:   правительство СО

 

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