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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет более 11 иностранных граждан

8 января 2024 14:27
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Возбуждено уголовное дело.

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель в ноябре текущего года незаконно поставил на миграционный учет более 11 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее не судим.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 2 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

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