Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет более 11 иностранных граждан

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Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель в ноябре текущего года незаконно поставил на миграционный учет более 11 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее не судим.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 2 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО