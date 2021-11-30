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Резидент «Жигулевской долины» ООО «Ладуга» подтвердил соответствие своей продукции международным стандартам

30 ноября 2021 17:01
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Компания «Ладуга» занимается автомобильным инжинирингом с 2005 года, оказывая услуги по всему циклу проектирования.

Резидент технопарка «Жигулевска долина» ООО «Ладуга» успешно прошел внешний аудит на соответствие международным стандартам по менеджменту качества и информационной безопасности. Аудит проводился представителями британской компании URS. 

Компания «Ладуга» занимается автомобильным инжинирингом с 2005 года, оказывая услуги по всему циклу проектирования, от идеи до серийного выпуска и инжиниринговой поддержки производства: управление проектами, проектирование, инженерный анализ, поддержка освоения производства, разработка электроники и программного обеспечения. Клиентами компании являются ведущие автопроизводители России и центральной Европы, а также автомобильные поставщики.

В 2014 году компания получила статус резидента технопарка «Жигулевская долина» и сегодня является одним из многих успешных примеров построения бизнеса с использованием предоставляемых мер поддержки технопарка. В 2020 году компания стала резидентом технопарка «Сколково». По словам директора компании Валерия Овчинникова, за это время компания приобрела множество партнеров как на российском, так и международном рынках. 

«Сегодня мы работаем с крупнейшими российскими автопроизводителями, среди которых КАМАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ, разрабатываем собственный продукт – программный комплекс системного моделирования PRADIS и активно сотрудничаем с такими вузами, как МГТУ им. Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет, Тольяттинский государственный университет. Мы участвуем в проектах НТИ Развитие. Много лет мы работаем на отечественном рынке инжиниринга и сейчас расширяем свое присутствие на зарубежном рынке, постоянно улучшая наши внутренние бизнес-процессы, и повышаем эффективность работы для выполнения требований заказчика с наименьшими затратами и в заданный срок. Получение сертификатов соответствия международным стандартам ISO 9001, ISO 27001 – это знак качества международного уровня, что очень важно для зарубежных заказчиков. На рынке инжиниринга мы стали одной из первых компаний в стране, получившей сертификаты сразу по двум стандартам», - рассказал Валерий Овчинников. 

Компания активно использует меры поддержки для резидентов «Жигулевской долины» и меры, предоставляемые министерством экономического развития и инвестиций Самарской области: аренду офисов на выгодных условиях, участие в различных выставках, организуемых технопарком, информационную поддержку. 

Специалисты «Ладуги» повышают квалификацию на учебных курсах от технопарка. Совместно с региональным центром инжиниринга «Жигулевской долины» компания выполнила ряд задач по новым проектам своих заказчиков с привлечением государственного субсидирования. «Быть резидентом «Жигулевской долины» – для нас это, прежде всего, участие в тематических мероприятиях, поиск партнеров и заказчиков, информационная и финансовая поддержка. Эти аспекты крайне важны для развития, - подчеркнул Валерий Овчинников.  

В 2021 году региональное представительство Фонда содействия инновациям в «Жигулевской долине» помогло компании привлечь гранты в размере 10 млн рублей на реализацию двух проектов. 

О возможности получения статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» можно проконсультироваться по единому телефону технопарка: 8 (8482) 93-00-93.

 

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