Новый резидент ОЭЗ «Тольятти» запустит еще одно производство

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3 декабря 2021 года на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» утверждена заявка потенциального резидента, проект которого оценивается в 600 млн рублей. Информацию о появлении нового инвестпроекта на территории ОЭЗ накануне озвучил Дмитрий Азаров на пресс-конференции ТАСС в Москве. Глава региона также сообщил, что скоро завершится реализация еще одного крупного инвестиционного проекта, который дает мощный импульс развитию ОЭЗ и всему городу.

«Подходит к завершению строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ Тольятти, и этот реализуемый совместно с Российскими Железными Дорогами инвестиционный проект создает предпосылки для строительства крупного логистического металлургического центра вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Один проект тянул за собой другой, а появление железнодорожной ветки создаст условия для размещения новых крупнотоннажных производств. Такая цепочка инвестпроектов, над которыми мы работаем по всем направлениям, предопределяет интенсивное развитие Тольятти», - отметил Дмитрий Азаров.

Создание сервисного металлоцентра в ОЭЗ планируется для нужд строительной, хозяйственно-бытовой и автомобильной промышленности. Для этих целей на территории инвестплощадки предполагается построить комплекс площадью 4,5 тыс. кв метров. В перспективе объем выпуска продукции предприятия должен достигнуть 130 тыс. тонн в год. Новое производство, на котором будет создано 45 дополнительных рабочих мест, планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

После презентации проекта экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова одобрил заявку нового резидента.

«Современное предприятие нового резидента с передовыми технологиями позволит увеличить уровень локализации российской стали в автокомпонентном производстве до 50% доступного рынка. Отрадно видеть как масштабные инвестпроекты, такие как Магнитогорский металлургический комбинат, наряду с развитой логистической инфраструктурой, тянут за собой открытие новых производств, готовых организовывать бизнес рядом с «большим соседом». Сегодня мы ведем переговоры еще с целым рядом таких предприятий», - рассказал Дмитрий Богданов.

В настоящее время на территории ОЭЗ «Тольятти» насчитывается 29 резидентов. 13 компаний уже успешно запустили предприятия, еще 6 – находятся в фазе активного строительства.

«Нам приятно констатировать, что в существующих экономических условиях инвесторы продолжают проявлять активный интерес к ОЭЗ «Тольятти» и к Самарскому региону в целом. Благодаря поддержке властей, налоговые привилегии и выгодные условия размещения, мы получаем от резидентов новые рабочие места для города и дополнительные инвестиционные вливания в экономику Самарской области», - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев.

Фото: ОЭЗ «Тольятти»