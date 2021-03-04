Новые гусли появились в Тольяттинской филармонии

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Благодаря партнерству с ПАО «ТОАЗ» в Русском оркестре Тольяттинской филармонии появились новые концертные гусли.

Гусли сделаны на Производственном комбинате музыкальных инструментов фонда П.И. Чайковского – единственном в России предприятии по производству щипковых музыкальных инструментов индивидуального изготовления. Новые гусли будут использоваться в концертах Русского оркестра и в камерных программах.

– Гусли – уникальный инструмент, душа русского народа. Поэтому особенно приятно, что у Русского оркестра – одного из лучших, как я считаю, оркестров народных инструментов в нашей стране – появились новые концертные гусли! Надеемся, что это позволит коллективу и его программам выйти на новый уровень, а учащихся музыкальных учебных заведений города будет стимулировать освоить этот необычный инструмент. Это будет способствовать возрождению древней русской музыкальной культуры, лучшему пониманию наших традиций, – отметила заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Тольяттиазот более пяти лет поддерживает Тольяттинскую филармонию. За это время компания многократно оказывала помощь городскому дому музыки в реализации различных проектов, в том числе в обновлении инструментального фонда. При участии компании, например, был отреставрирован рояль «Стейнвей» – это и стало началом плодотворного сотрудничества. ТОАЗ также ежегодно поддерживает проведение фестиваля «Классика OPEN Фест», а в прошлом году стал партнером Филармонии по проведению проекта «Звезды площади Искусств».

Стоит отметить, что в рамках партнерства с 17 февраля в Тольяттинской филармонии демонстрируются лучшие работы участников конкурса «Химия в красках», который был организован ПАО «ТОАЗ» по случаю 40-летнего юбилея компании.