Музейный лекторий приглашает на лекцию об истории тольяттинской Думы

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Лекторий Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» приглашает 13 апреля в 15.00 на лекцию «Переход от Совета народных депутатов к городской Думе. К 30-летию Думы г.о. Тольятти».

В этом году Тольятти отмечает 30-летие становления местного самоуправления. О том, как проходил переход от одной формы народовластия к другой и начиналась работа первых парламентариев Тольятти, расскажут Владимир Иглин, сегодня - секретарь Общественного совета по стратегическому планированию при Думе г.о. Тольятти, а в 90-х годах - член Совета народных депутатов последнего созыва, депутат Тольяттинской городской думы первого созыва. И Александр Дроботов, руководитель Общественной палаты г.о. Тольятти, в прошлом - также член Совета народных депутатов последнего созыва и депутат Тольяттинской городской думы первого созыва.

Впервые в истории лектория - два выступающих в рамках одной лекции. История Думы - из уст очевидцев событий. Такое событие нельзя пропустить!

Лекция пройдет в Тольяттинском краеведческом музее, на бульваре Ленина, 22, в конференц-зале.

Вход свободный. 18+

Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/2840810/.