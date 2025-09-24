Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа

77

Городской глава предложил тольяттинцам на время поменять место для прогулок в Автозаводском районе. Речь о популярном общественном пространстве вдоль улицы Революционная. Там начались дорожные работы.

«В сквере 50-летия АВТОВАЗа начался ремонт! Меняем покрытие дорожек на резиновое. Пока идут активные (и, честно говоря, довольно пыльные) работы, советую гулять в парке Победы. Заодно можно оценить, как преобразилось пространство после недавнего благоустройства по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Новое покрытие застывает минимум сутки. Поэтому отдельные участки будем ограждать. Огромная просьба — не ходить по ним. Спасибо за понимание!», — обратился к жителям Илья Сухих.

Параллельно ведут работы по благоустройству нового театрального сада — его делают за кукольным театром «Пилигрим» в Центральном районе Тольятти, пишет 63.ру.

Фото: Яндекс-карты