Медицинский проект из Тольятти получил грант от Фонда содействия инновациям

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В Тольяттинском государственном университете находится одна из немногих научных площадок в РФ, где проводятся исследования, связанные с разработкой магниерезонируемых сплавов для медицины. Младший научный сотрудник научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ Павел Мягких стал победителем конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ) «УМНИК» и выиграл грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего проекта.

«Неразлагаемые имплантаты из стали или титана для восполнения дефектов опорного аппарата и изготовления сосудистых стентов обеспечивают максимальную стабильность, но имеют слишком много недостатков, – пояснил Павел. – Эти материалы в теле человека не растворятся, поэтому в большинстве случаев необходима повторная операция по их извлечению. Магниевые сплавы растворяются в теле человека без вреда для его здоровья. В настоящее время в качестве перспективных материалов для создания крепежных конструкций в ортопедии и сердечно-сосудистой хирургии рассматриваются биодеградируемые сплавы магния. Тем не менее у магниевых сплавов есть ахиллесова пята – они подвержены локализованной электрохимической коррозии. Я предлагаю бороться с данным явлением путем создания искусственных рычагов электрохимической коррозии, которые будут брать всю коррозию на себя».

Павел Мягких принял участие в самой популярной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК» и стал грантополучателем конкурса от Самарской области.

«Мое любимое выражение и совет молодым инноваторам: «Попытка не пытка». Если у вас есть какая-то идея, то не бойтесь пытаться ее реализовать, подавайте заявки на конкурсы и программы ФСИ. Если вы выиграете, ваша идея может стать большим научным проектом и воплотиться в бизнес, а региональный представитель Фонда в Самарской области Александр Сергиенко и его команда в технопарке «Жигулевская долина» всегда поддержат ваш проект», – сказал Павел Мягких.

В Самарской области получить консультационную поддержку по участию в конкурсе «УМНИК» можно на площадке регионального представительства Фонда содействия инновациям в Технопарке «Жигулевская долина» по адресу Тольятти, Южное шоссе, 165, главный корпус, офис 301 или по телефону +7 (8482) 93-00-93 (доб. 932) и электронной почте strelkova.zvalley@mail.ru