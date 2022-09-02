Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские торговые центры подали иски к Zara на миллионы рублей
ГАУ СО «Арена» приглашает на Дни открытых дверей в г.о. Тольятти
ГАУ СО «Арена» приглашает на Дни открытых дверей в г.о. Тольятти
Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе
Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году
Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году
В Октябрьске пьяный мотоциклист врезался в бордюр
В Октябрьске пьяный мотоциклист врезался в бордюр
В парке им. Гагарина в Самаре остановился аттракцион с людьми
В парке им. Гагарина в Самаре остановился аттракцион с людьми
В Самаре на ул. Промышленности произошла массовая авария
В Самаре на ул. Промышленности произошла массовая авария
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0
EUR 60.28
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Медицинский проект из Тольятти получил грант от Фонда содействия инновациям

2 сентября 2022 11:10
128
Медицинский проект из Тольятти получил грант от Фонда содействия инновациям

В Тольяттинском государственном университете находится одна из немногих научных площадок в РФ, где проводятся исследования, связанные с разработкой магниерезонируемых сплавов для медицины. Младший научный сотрудник научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ Павел Мягких стал победителем конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ) «УМНИК» и выиграл грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего проекта.

«Неразлагаемые имплантаты из стали или титана для восполнения дефектов опорного аппарата и изготовления сосудистых стентов обеспечивают максимальную стабильность, но имеют слишком много недостатков, – пояснил Павел. – Эти материалы в теле человека не растворятся, поэтому в большинстве случаев необходима повторная операция по их извлечению. Магниевые сплавы растворяются в теле человека без вреда для его здоровья. В настоящее время в качестве перспективных материалов для создания крепежных конструкций в ортопедии и сердечно-сосудистой хирургии рассматриваются биодеградируемые сплавы магния. Тем не менее у магниевых сплавов есть ахиллесова пята – они подвержены локализованной электрохимической коррозии. Я предлагаю бороться с данным явлением путем создания искусственных рычагов электрохимической коррозии, которые будут брать всю коррозию на себя». 

Павел Мягких принял участие в самой популярной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК» и стал грантополучателем конкурса от Самарской области. 

«Мое любимое выражение и совет молодым инноваторам: «Попытка не пытка». Если у вас есть какая-то идея, то не бойтесь пытаться ее реализовать, подавайте заявки на конкурсы и программы ФСИ. Если вы выиграете, ваша идея может стать большим научным проектом и воплотиться в бизнес, а региональный представитель Фонда в Самарской области Александр Сергиенко и его команда в технопарке «Жигулевская долина» всегда поддержат ваш проект», – сказал Павел Мягких.

В Самарской области получить консультационную поддержку по участию в конкурсе «УМНИК» можно на площадке регионального представительства Фонда содействия инновациям в Технопарке «Жигулевская долина» по адресу Тольятти, Южное шоссе, 165, главный корпус, офис 301 или по телефону +7 (8482) 93-00-93 (доб. 932) и электронной почте strelkova.zvalley@mail.ru 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
183
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
527
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
477
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
355
Новые дороги, школы и поликлиники. 
31 августа 2022  18:42
Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка
1063
Весь список