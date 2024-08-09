Конгресс-центр «Жигулёвская долина» выдвинут на премию Russian Business Travel & MICE Award

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Конгресс-центр технопарка «Жигулёвская долина» вновь номинирован на ведущую российскую премию для лучших компаний сферы делового туризма – Russian Business Travel & MICE Award.

В 2021 году он уже побеждал в номинации «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий» и стал лауреатом номинации «Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн». В 2022-м был признан одним из лучших в номинации «Самый эффективный региональный конгрессно-выставочный центр».

Конгресс-центр технопарка постоянно проводит обновление и техническое переоснащение своих 15 залов, и в 2024 году вновь участвует в выявлении лучших из лучших. В этом году конгресс-центр «Жигулёвская долина» выдвинут по двум номинациям: «Лучший организатор конференций» и «Лучший региональный конгрессно-выставочный центр».

Выбирать победителей будет экспертный совет, составленный из топ-100 профессионалов рынка. До 1 октября идёт предварительный этап зрительского голосования. Отдать свой голос за конгресс-центра технопарка можно на сайте премии: www.mice-award.ru

Russian Business Travel & MICE Award – ведущая российская премия для лучших компаний сферы делового туризма и MICE. Проводится при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

В орбиту ежегодной профессиональной премии RBT&MA вовлечены все участники рынка – MICE-площадки, отели, конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские конгресс-бюро, авиакомпании, российские PCO-компании, коммуникационные и креативные агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, интернет-системы бронирования и др.

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулевская долина»