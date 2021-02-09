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Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%

9 февраля 2021 16:56
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Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.

На площадке Особой экономической зоны «Тольятти» за 2020 год в развитие производств вложено более 2,5 млрд рублей. Это на 87 % больше, чем в 2019 году. 

Как отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных Президентом страны, по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. «Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия», – подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Условия для создания благоприятного делового климата, привлечения зарубежных инвесторов, а также увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. В 2020 году активно развивались фармацевтические, автокомпонентные производства, а также предприятия по созданию стройматериалов. При этом значительный объем вложений показали не только производства, готовящиеся к запуску, но и те, которые давно работают на площадке. 

 «Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, в 2020 году ОЭЗ «Тольятти» показала наилучший результат по инвестициям резидентов за последние пять лет. Реализуемые проекты росли не только количественно, но и качественно – компании, которые давно работают на площадке, вкладывались в развитие, а, значит, у них есть уверенность в будущем для своего бизнеса на данной территории. Тем более, что сейчас перед ОЭЗ открыты огромные перспективы после создания индустриального парка, начала строительства железной дороги и трассы в обход Тольятти с мостовым переходом в районе Климовки», – прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Сейчас в ОЭЗ «Тольятти» зарегистрировано 26 резидентов из восьми стран. Десять предприятий выпускают свою продукцию, еще девять – находятся на стадии строительства. На заводах в ОЭЗ трудится около 1,5 тысяч человек. За прошлый год их число выросло на 14 %.  

 «В 2020 году нам удалось выполнить целевые показатели не только в части вложений резидентов, но и привлечения новых инвесторов. В ОЭЗ пришли три крупные компании, которые планируют реализовать проекты в очень сжатые сроки. Начало их производств запланировано на 2021 год. В целом, в текущем году мы ожидаем запуска четырех предприятий», - отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев, передает пресс-служба облправительства.

 

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