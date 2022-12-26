Инспекторы ГИБДД Тольятти вместе с Дедом Морозом дарили участникам движения сладкие подарки   

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В Тольятти продолжается всероссийская акция "ПолицейскийДедМороз".



Сегодня совместно с инспекторами ГИБДД Тольятти и Дедом Морозом напомнили водителям о соблюдении #ПДД, а также, в предверрии праздников, дарили участникам движения сладкие подарки



И конечно же обращали внимание участников акции на безопасную перевозку детей в автомобиле и напоминал о запрете управления транспортными средствами в нетрезвом виде, что особенно актуально в период праздничных выходных



Участники дорожного движения были приятно удивлены сладким подаркам и желали сотрудникам ГИБДД Тольятти больше законопослушных водителей и безаварийных дорог.

Фото: ГУ МВД СО