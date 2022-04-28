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Сразу в трех учебных заведениях прошли экологические уроки, был организован раздельный сбор отходов в передвижном пункте ЭкоСтройРесурс.
Экопросвещение в школах Тольятти: новые знания и полезный практикум
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Экопросвещение в школах Тольятти: новые знания и полезный практикум

28 апреля 2022 17:27
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Сразу в трех учебных заведениях прошли экологические уроки, был организован раздельный сбор отходов в передвижном пункте ЭкоСтройРесурс.

Экологи регионального оператора посетили с образовательной программой второй по величине город Самарской области - Тольятти. Сразу в трех учебных заведениях прошли экологические уроки, был организован раздельный сбор отходов в передвижном пункте ЭкоСтройРесурс. И в одной из школ установили новый накопитель для пластиковых крышечек.

С 2019 года ЭкоСтройРесурс ведет больше 10 направлений эколого-просветительской деятельности. Один из проектов называется «Школа, вуз, ссуз – разделяй со мной!».

- Главная цель, которую мы ставим перед собой - повысить уровень экологической культуры детей. На экоуроках наши специалисты дают знания, которые дети потом применяют в жизни. Мы рассказываем о маркировках пластика, какие из них подлежат переработке, как правильно сортировать отходы и подготавливать их к утилизации. А после занятия устанавливаем в образовательных учреждениях накопители для пластика, чтобы сортировка входила у ребят в привычку, - рассказала руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

География проекта постоянно расширяется, с каждым разом он охватывает все больше образовательных учреждений.

В цифрах:
- социально - экологический проект «Школа, вуз, ссуз – разделяй со мной!» был запущен в сентябре 2020 года;
- в проекте участвуют 177000 школьников и студентов;
- проведено 300 экологических уроков, лекций и мастер-классов;
- установлено и обслуживается на территории образовательных учреждений 179 накопителей для раздельного сбора отходов (ПЭТ сетки и «Добрые крышечки»);
- направлено на переработку 11 500 кг полимерных отходов;

В этот раз экологов ждали сразу в трех школах города Тольятти. Экоуроки предстояло провести у 9-х, 7-х, 5-х классов и в начальной школе. Такой разброс по возрастам не составил особых проблем для специалистов. Ведь они разработали авторские материалы для всех возрастных категорий: от дошколят до студентов.

В тольяттинской школе №94 после экоурока сотрудники регоператора установили накопитель «Добрые крышечки». Ребята готовились к событию несколько недель. За это время они собрали с десяток пакетов с пластиковыми отходами и сразу же высыпали их в контейнер. А стену над накопителем украсили информационным плакатом.

После занятия школьники вместе с учителями вышли к центральному входу учебного учреждения, чтобы сдать макулатуру, пластик и стекло в Экомобиль. Это передвижной пункт регоператора по приему вторсырья.

В этот день сотрудники ЭкоСтройРесурса также провели занятия в тольяттинских школах №46 и №43. 130 юных жителей Тольятти узнали о раздельном сборе отходов и вместе с педагогами сдали в Экомобиль больше 300 килограммов вторсырья, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

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