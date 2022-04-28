Экопросвещение в школах Тольятти: новые знания и полезный практикум

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Экологи регионального оператора посетили с образовательной программой второй по величине город Самарской области - Тольятти. Сразу в трех учебных заведениях прошли экологические уроки, был организован раздельный сбор отходов в передвижном пункте ЭкоСтройРесурс. И в одной из школ установили новый накопитель для пластиковых крышечек.



С 2019 года ЭкоСтройРесурс ведет больше 10 направлений эколого-просветительской деятельности. Один из проектов называется «Школа, вуз, ссуз – разделяй со мной!».



- Главная цель, которую мы ставим перед собой - повысить уровень экологической культуры детей. На экоуроках наши специалисты дают знания, которые дети потом применяют в жизни. Мы рассказываем о маркировках пластика, какие из них подлежат переработке, как правильно сортировать отходы и подготавливать их к утилизации. А после занятия устанавливаем в образовательных учреждениях накопители для пластика, чтобы сортировка входила у ребят в привычку, - рассказала руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.



География проекта постоянно расширяется, с каждым разом он охватывает все больше образовательных учреждений.



В цифрах:

- социально - экологический проект «Школа, вуз, ссуз – разделяй со мной!» был запущен в сентябре 2020 года;

- в проекте участвуют 177000 школьников и студентов;

- проведено 300 экологических уроков, лекций и мастер-классов;

- установлено и обслуживается на территории образовательных учреждений 179 накопителей для раздельного сбора отходов (ПЭТ сетки и «Добрые крышечки»);

- направлено на переработку 11 500 кг полимерных отходов;



В этот раз экологов ждали сразу в трех школах города Тольятти. Экоуроки предстояло провести у 9-х, 7-х, 5-х классов и в начальной школе. Такой разброс по возрастам не составил особых проблем для специалистов. Ведь они разработали авторские материалы для всех возрастных категорий: от дошколят до студентов.



В тольяттинской школе №94 после экоурока сотрудники регоператора установили накопитель «Добрые крышечки». Ребята готовились к событию несколько недель. За это время они собрали с десяток пакетов с пластиковыми отходами и сразу же высыпали их в контейнер. А стену над накопителем украсили информационным плакатом.



После занятия школьники вместе с учителями вышли к центральному входу учебного учреждения, чтобы сдать макулатуру, пластик и стекло в Экомобиль. Это передвижной пункт регоператора по приему вторсырья.



В этот день сотрудники ЭкоСтройРесурса также провели занятия в тольяттинских школах №46 и №43. 130 юных жителей Тольятти узнали о раздельном сборе отходов и вместе с педагогами сдали в Экомобиль больше 300 килограммов вторсырья, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО