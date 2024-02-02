Более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулёвскую милю» на фестивале скорости на льду

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С 7 по 11 февраля 2024 года в Тольятти пройдет Первый национальный фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» (0+). Мероприятие состоится на льду Жигулёвского моря (Куйбышевского водохранилища), у обновленной набережной Автозаводского района города.

Туристические события в Самарской области привлекают в регион все больше гостей. В 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. В прошлом году в Самарской области отдохнули более трех миллионов туристов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. Туриндустрия выходит на новый уровень благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемому по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фестиваль «Жигулевская миля» проходит при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Тольятти и титульного партнера АО «АВТОВАЗ». К участию в Первом национальном фестивале скорости на льду заявилось более 120 пилотов. Все они будут бороться за возможность стать первыми рекордсменами «Жигулёвской мили», а также за титул нового абсолютного рекордсмена.

Среди них и самая титулованная в России заводская команда LADA Sport ROSNEFT, которая в прошлом году впервые стала участником зимнего фестиваля скорости. Пилоты Владимир Шешенин, Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, многократные победители и призеры в различных дисциплинах автомобильного спорта, выступят на ралли-рейдовом автомобиле LADA Niva Sport T2 специальной подготовки. Владимиру Шешенину на данный момент также принадлежит абсолютный рекорд (175,472 км/ч) в зачете «Формула LADA», где выступают только участники на отечественной классике.

К заездам на скорость присоединится мастер спорта, действующий чемпион и участник Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях Владимир Черевань. На старт он выведет свою двухлитровую «Копейку» ВАЗ-2101, специально подготовленную для участия в кольцевых автогонках.

Заводская команда-шестикратный чемпион России в ралли-рейдах среди легковых машин и двукратный среди грузовиков «ГАЗ Рейд Спорт», уже не первый год принимающая участие в зимних фестивалях скорости, выступит на автомобилях Соболь Next 4х4, Садко и Валдай.

На лед Жигулёвского моря выйдут также участники на необычных транспортных средствах, например, Сергей Артюшенко привезет на Фестиваль остановку на колесах собственной сборки.

Участие в фестивале примут студенческие команды SM RUDN из Москвы, UGATU Racing Team из Уфы и Togliatti Racing Team из Тольятти. Последние выступят на болиде класса Formula Student, специально подготовленном для участия в «Жигулёвской миле».

Также среди участников: единственный в мире раллийный внедорожник LADA Niva на метане, электромобиль «Москвич», багги собственной разработки от СПКБ Техно «ПриТЯГАтельный завод», дрифт-Волга ГАЗ 31105, кастом-велосипеды, моноколеса … и все, что движется!

Главной дистанцией для пилотов станет «жигулёвская миля», равная длине конвейера завода АВТОВАЗ — 1433 м. На льду Жигулёвского моря будет подготовлено две трассы - авто и мото, где каждый пилот сможет попытаться установить рекорд как на новой «жигулёвской миле», так и на хорошо знакомой многим дистанции «байкальской мили» (1642 м).

Помимо этого, пройдут заезды на 1/4 и 1/8 мили и будет подготовлена трасса «овал» для формата «гонка-преследования», с параллельным стартом и расстоянием между участниками, равным самой высокой точке Жигулёвских гор – 381,2 м.

Насыщенная программа ожидает и зрителей Фестиваля скорости. В специально оборудованной зрительской зоне на набережной гости смогут наблюдать за заездами и борьбой за новые рекорды с 9 по 11 февраля. Для удобства будут установлены экраны с прямой трансляцией всего, что происходит на льду. 11 февраля состоится торжественная часть Национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024». На главной сцене выступят организаторы и партнеры Фестиваля скорости, а также различные музыкальные и творческие коллективы. Будет работать детская зона, масштабная выставочная зона и зона питания, где каждый желающий сможет бесплатно выпить горячий чай.

В дни фестиваля для участников и гостей Правительство Самарской области подготовило ежедневную экскурсионную туристическую программу как по городу Тольятти, так и по всей территории области.

По инициативе главного эко-партнера «Жигулёвской мили» Росзаповедцентра Минприроды России, в целях привлечения внимания к вопросу сохранения биоразнообразия страны, команды участников Фестиваля выйдут на старт «под знаменами» редких видов животных. А сами сотрудники Росзаповедцентра в этом году выступят не просто партнерам и зрителями, но и примут участие как команда и попытаются установить свой рекорд скорости.

Проводит «Жигулёвскую милю 2024» команда «Энтузиасты скорости» – создатели и организаторы Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля» и Фестиваля скорости на открытой воде «Балтийская миля».

Партнерскую поддержку Фестивалю скорости «Жигулёвская миля 2024» также оказывают Русское географическое общество, ТИЦ Самарской области, клуб «Сила Ветра», Мотоциклетная Федерация России, СПКБ Техно «ПриТЯГАтельный завод», Росрыболовство, Группа компаний «ЭкоВоз» и другие.