В Тольятти инвестор начнет производство мармелада

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением работ по подключению к централизованной системе водоотведения поверхностных стоков объекта капитального строительства.
С 9 до 14 августа в Самаре будет ограничено движение транспорта на пересечении улицы Молодогвардейской и Невской
Перед игрой с «Факелом» на 3 гейте с 16:30 начнется выставка животных, которых вы сможете забрать домой.
Благотворительная акция «Забери котёнка с улицы Лизюкова» состоится на матче "Крылья Советов" -  «Факел»
Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно.
Двое суток специалисты «РКС-Самара» устраняли последствия удара молнии в насосную станцию
Планируется, что его участниками станут 250 взрослых и детей.
Первый слет многодетных семей пройдет в Красноярском районе Самарской области
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +21, +23°С.
9 августа в Самарской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град, до +24°С
В суд направлено уголовное дело.
В Приволжском районе сотрудница воспользовалась служебным положением и присвоила себе деньги одного из отделений связи
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.
Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
0.79
EUR 93.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Тольятти инвестор начнет производство мармелада

8 августа 2024 10:19
182
Тольятти инвестор начнет производство мармелада

ТОР «Тольятти» запустят производство мармелада. Соглашение с новым резидентом подписал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Инвестиции в проект составят 45 млн рублей, на предприятии будет создано 87 новых рабочих мест.

В Самарской области повышенное внимание уделяется созданию комфортных условий для бизнеса и инвестиционной привлекательности региона. «У команды правительства Самарской области есть несколько базовых принципов работы: честность перед нашими жителями, перед партнерами, открытость и эффективность решения проблем», - ранее отмечал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

По информации инвестора, в Тольятти будет запущено производство высококачественного мармелада разных вкусов, оригинальной формы с использованием натуральных ингредиентов.

«В Тольятти активно приходят инвесторы с проектами в сфере пищевой промышленности. В марте мы подписали соглашение с компанией, которая построит полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Ряд крупных пищевых проектов реализуется в ОЭЗ. А это диверсификация экономики Тольятти, рабочие места, качественные продукты питания и развитие региона в целом», - акцентировал Дмитрий Богданов.

Территории опережающего развития – один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами, который реализуется в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента ТОР позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. Для них действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, сопровождение на всех стадиях реализации.

Сегодня в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР «Тольятти». Компании уже инвестировали в свои предприятия 33,9 млрд. рублей и создали 10,2 тыс. рабочих мест.

С февраля 2019 года режим ТОР действует в Чапаевске. В статусе резидента здесь работают 10 компаний. Они вложили в свои проекты 6,2 млрд рублей и создали 2,2 тыс. новых рабочих мест.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
08 августа 2024, 14:04
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Мероприятие состоится в рамках Года Семьи в Самарской области. Общество
136
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
08 августа 2024, 13:59
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
Просим водителей транспортных средств на этот период руководствоваться установленными дорожными знаками. Транспорт
128
У ряда пользователей в России лег YouTube
08 августа 2024, 13:08
У ряда пользователей в России окончательно лег YouTube
Скорость загрузки видеороликов и их качество снизились на хостинге YouTube с середины июля. Происшествия
134
В центре внимания
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
8 августа 2024  14:04
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
145
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
8 августа 2024  13:59
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
137
У ряда пользователей в России лег YouTube
8 августа 2024  13:08
У ряда пользователей в России окончательно лег YouTube
143
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
8 августа 2024  10:27
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
220
Тольятти инвестор начнет производство мармелада
8 августа 2024  10:19
В Тольятти инвестор начнет производство мармелада
180
Весь список