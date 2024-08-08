В Тольятти инвестор начнет производство мармелада

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ТОР «Тольятти» запустят производство мармелада. Соглашение с новым резидентом подписал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Инвестиции в проект составят 45 млн рублей, на предприятии будет создано 87 новых рабочих мест.



В Самарской области повышенное внимание уделяется созданию комфортных условий для бизнеса и инвестиционной привлекательности региона. «У команды правительства Самарской области есть несколько базовых принципов работы: честность перед нашими жителями, перед партнерами, открытость и эффективность решения проблем», - ранее отмечал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.



По информации инвестора, в Тольятти будет запущено производство высококачественного мармелада разных вкусов, оригинальной формы с использованием натуральных ингредиентов.



«В Тольятти активно приходят инвесторы с проектами в сфере пищевой промышленности. В марте мы подписали соглашение с компанией, которая построит полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Ряд крупных пищевых проектов реализуется в ОЭЗ. А это диверсификация экономики Тольятти, рабочие места, качественные продукты питания и развитие региона в целом», - акцентировал Дмитрий Богданов.



Территории опережающего развития – один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами, который реализуется в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента ТОР позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. Для них действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, сопровождение на всех стадиях реализации.



Сегодня в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР «Тольятти». Компании уже инвестировали в свои предприятия 33,9 млрд. рублей и создали 10,2 тыс. рабочих мест.



С февраля 2019 года режим ТОР действует в Чапаевске. В статусе резидента здесь работают 10 компаний. Они вложили в свои проекты 6,2 млрд рублей и создали 2,2 тыс. новых рабочих мест.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.