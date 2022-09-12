В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»

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В рамках празднования Дня города на первой очереди Набережной реки Волга более тысячи жителей города Самара приняли участие в конкурсах и викторинах о детской безопасности на железной дороге.

Для гостей праздника железнодорожники подготовили различные форматы мероприятия: от театрализованных представлений до конкурсов и викторин. В занимательной форме юные артисты и герои в ростовых костюмах рассказывали детям и взрослым о том, как вести себя в поездах, на вокзалах и платформах, а также читали стихи и пели песни о железной дороге. Все участники мероприятия получили сладкие призы и подарки.

Как показывает практика, такая игровая форма подачи правил безопасности доступна и понятна для детей и подростков. Подобные профилактические мероприятия проводятся во всех регионах Куйбышевской железной дороги на постоянной основе. Главная их цель – постараться обезопасить несовершеннолетних от травм на железной дороге.

С начала 2022 года на Куйбышевской железной дороге зафиксировано два случая непроизводственного травматизма среди детей (смертельных ни одного), в прошлом году произошло два смертельных случая.

Куйбышевская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов транспортной инфраструктуры. При пересечении железнодорожных путей смотрите по сторонам и снимайте капюшоны, которые ограничивают видимость. Не забывайте, что прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону снижает бдительность. Объясняйте детям правила безопасности на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Не оставляйте без присмотра малолетних детей. Берегите свою жизнь, особенно детей!

Фото: КбшЖД