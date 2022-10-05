В ОДК-Кузнецов стартовал Всероссийский научно-технический форум двигателей и энергетических установок

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С 5 по 7 октября самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева проводят Всероссийский форум двигателестроителей, приуроченный к 110-летию ОДК-Кузнецов. В мероприятии примут участие более 400 специалистов отрасли.

В открывшем форум пленарном заседании приняли участие ректор Самарского университета Владимир Богатырев, генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин, управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков, заместитель генерального директора ВИАМ Михаил Бакрадзе, генеральный директор АНО «Институт регионального развития – управляющая компания НОЦ Инженерия будущего» Ольга Михеева.

«Традиционно конференцию двигателестроителей ОДК-Кузнецов с Самарским университетом проводит раз в два года. Но для той динамики, которую сегодня набирает университет, предприятие, отрасль в целом, этого не достаточно. Мы собрались для того, чтобы обмениваться знаниями, опытом, своевременно реагировать на изменения, которые диктует глобальная повестка. Во-первых, это растущие потребности наших заказчиков. Во-вторых, это работа по обеспечению технологической независимости авиационного двигателестроения в России. Также в рамках нашего форума хотелось бы поговорить о тех вызовах и задачах, которые сегодня стоят перед нами с точки зрения подготовки квалифицированных кадров. У нас есть целый ряд образовательных программ и проектов, по которым уже получен положительный результат – это «Крылья Ростеха», передовая инженерная аэрокосмическая школа, инжиниринговый центр», - заявил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Экспертную сессию в Самарском университете, основной повесткой которой стали вопросы цифрового проектирования в двигателестроении, продолжат дискуссии, круглые столы по инновационным технологиям, импортозамещению, альтернативным видам топлива, новым технологиям и материалам, прочности и надежности изделий, а также подготовки кадров в рамках ПИШ. Участников форума ждут выступления 17 спикеров со всей страны.

На круглом столе «Вопросы Академику» наиболее авторитетные отраслевые эксперты – заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин, ректор Санкт-Петербургского морского технического университета Глеб Туричин, заместитель генерального директора ВИАМ Михаил Бакрадзе, генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин, заместитель директора по науке Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Артур Бильский – ответили на вопросы участников профильного форума.

Форум впервые будет проходить одновременно на территории вуза и предприятия, в том числе в Точке кипения Самарского университета и Точке кипения Hi-Tech ОДК-Кузнецов. Наиболее интересные мероприятия будут транслироваться на других площадках.

Формат традиционной научной конференции также трансформируется – мероприятия форума во многом будут иметь прикладной характер. Участников ждут дискуссии, проектные сессии и тренинги по трансформации рационализаторского движения, новым производственным технологиям, бережливому производству и изобретательству. В третий день форума в Точке кипения Самарского университета пройдет Конструкторский марафон, в Точке кипения Hi-Tech ОДК-Кузнецов состоятся тренинги, направленные на развитие инженерного мышления; свою работу продемонстрирует учебно-производственная площадка «Фабрика процессов». Также участники конференции посетят новые производственные объекты ОДК-Кузнецов.

К участию в мероприятиях будут привлечены студенты проекта целевой подготовки «Крылья Ростеха» со всей страны. 140 учащихся целевого направления побывают на дискуссионных площадках форума, прослушают доклады спикеров, затем побывают на площадках серийного и опытного производств ОДК-Кузнецов, а также на огневом испытании ракетного двигателя РД-107А на испытательной базе предприятия.

Фото: ОДК-Кузнецов