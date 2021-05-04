Я нашел ошибку
Главные новости:
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.
На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе
Производство электромобиля планируют запустить в 2023 году.
Uber и Arrival разрабатывают электромобиль специально для такси
Там работали передвижные прививочные пункты.
Сделать прививку от коронавируса в майские праздники можно было даже на дачных массивах
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 мая.
«Лидеры России»: современный управленец должен быть социально-ориентированным
На объекте задействовано более 1000 человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь.
Готовность обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу составляет 20%
В Самаре заболели 62 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самарской области продолжаются работы по благоустройству общественных территорий, за которые в прошлом году голосовали жители региона.
В Кинеле началось преображение общественной территории у озера Крымское
Самарская область в тройке лидеров ПФО по количеству поданных для участия анкет.
Приём заявок для участия в акции Памяти «Бессмертный полк онлайн» выходит на завершающий этап
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.26
0.41
EUR 90.45
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Uber и Arrival разрабатывают электромобиль специально для такси

4 мая 2021 21:07
114
Производство электромобиля планируют запустить в 2023 году.

Uber и британский стартап Arrival разрабатывают электромобиль, предназначенный специально для использования в такси, передает iphones.ru со ссылкой на  The Verge.

Компании показали несколько предварительных изображений интерьера. Окончательный дизайн будет представлен в конце года.

На передней панели установлен большой горизонтальный экран. Аналогичное решение используется в Tesla Model 3 и Model Y.

Arrival уделила большое внимание сидениям. Компания обещает, что водители и пассажиры не устанут от нескольких часов поездки. Задние сидения сделаны в виде скамейки. Это должно упростить посадку и высадку пассажиров.

Производство электромобиля планируют запустить в 2023 году. Его сможет использовать не только Uber. Arrival заявляет, что их цель заключается в создании доступного автомобиля, который понравится миллионам водителей по всему миру.

 

Фото:   iphones.ru

Теги: Uber такси электромобиль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.
4 мая 2021  21:18
На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе
Общество
88
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
4 мая 2021  13:51
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
230
Футболисты Крыльев Советов завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
3 мая 2021  10:27
Футболисты «Крыльев Советов» завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
Футбол в Самаре
745
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
2 мая 2021  13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
892
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
2 мая 2021  13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
726
Весь список