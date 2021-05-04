Uber и Arrival разрабатывают электромобиль специально для такси

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Uber и британский стартап Arrival разрабатывают электромобиль, предназначенный специально для использования в такси, передает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

Компании показали несколько предварительных изображений интерьера. Окончательный дизайн будет представлен в конце года.

На передней панели установлен большой горизонтальный экран. Аналогичное решение используется в Tesla Model 3 и Model Y.

Arrival уделила большое внимание сидениям. Компания обещает, что водители и пассажиры не устанут от нескольких часов поездки. Задние сидения сделаны в виде скамейки. Это должно упростить посадку и высадку пассажиров.

Производство электромобиля планируют запустить в 2023 году. Его сможет использовать не только Uber. Arrival заявляет, что их цель заключается в создании доступного автомобиля, который понравится миллионам водителей по всему миру.

Фото: iphones.ru