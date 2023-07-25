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Туристический вагон «КультСамара» совершил свой первый рейс

25 июля 2023 20:58
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25 июля поезд с вагоном «КультСамара» с первыми его пассажирами прибыл из Москвы в Самару.

В понедельник, 24 июля, в Москве презентовали новый музейно-туристический вагон «КультСамара».

Торжественный запуск состоялся на Казанском вокзале. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, министр культуры РФ Ольга Любимова.

Напомним, инициатива создания нового вагона принадлежит координатору федерального партийного проекта «Историческая память» Партии «Единая Россия», депутату Госдумы Александру Хинштейну и была поддержана руководством ОАО «РЖД».

Реализация проекта осуществлялась силами АО «Федеральная пассажирская компания» под эгидой партпроекта «Историческая память».

«РЖД стараются сделать любое путешествие не только приятным и безопасным, но и информативным. Поезд «Жигули» — настоящий путеводитель по культурному наследию Самарской области. Мы тесно работаем с администрациями субъектов, чтобы продвигать исторические и культурные особенности регионов, чтобы люди, пользуясь поездами, лучше узнавали нашу прекрасную Россию», — отметил Олег Белозёров.

К воплощению проекта в жизнь приступили в январе 2023 года. В частности, было выделено финансирование и вагон фирменного поезда «Жигули» с 9 купе, категории СВ. А также создана рабочая группа, которая занялась визуализацией купе. За полгода специалисты сделали из вагона купе — ярко оформленный мини-музей в индивидуальном стиле, который рассказывает об одной из девяти скульптурных композиций, установленных в Самаре, уже ставшими достопримечательностями города.

Учтена каждая деталь, которая несет смысл. Все сочетается – цветовая гамма – обивка, шторы, подушки, скатерть; наполнение – на стенах изображения, фото, запоминающиеся строки из одноименных произведений (рассказов, песен), настольные игры по тематике, музыкальное сопровождение, фильм, который сможет посмотреть каждый пассажир вагона. Отметим, что в этом поезде представлены все ключевые музеи Самары и своя библиотека «КультСамара».

Обязательным образом, в купе задействованы скульптуры, установленные в Самаре, посвящённые известным личностям и событиям, связанным с городом. Все они установлены за счет внебюджетных источников, средства привлечены при непосредственном содействии Александра Хинштейна.

Всего выбрано девять: «Буратино», «Дядя Степа», «Тема и Жучка», «Аленький цветочек», «Клен», «Бурлаки на Волге», «Юрий Деточкин», «Товарищ Сухов» и «Бравый солдат Йозеф Швейк».

В общем, в вагоне есть и детские купе для маленьких пассажиров с тематическими играми и квестами, и трансляция художественных, документальных и мультипликационных фильмов,  связанных с каждым купе, а также возможность приобрести и выиграть билеты в ведущие самарские музеи и учреждения культуры.

«Наша задача сделать так, чтобы как можно больше людей за пределами самарского региона знали роли, вкладе и месте нашего города, области в отечественную и мировую культуру. Собственно, на это и было нацелено главное создание всех наших скульптурных композиций и в этом смысле, мне кажется, что это действительно для очень многих людей неожиданно и интересно», - поделился Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн поблагодарил всех партнеров проекта, которые принимали активное участие в создании вагона. В свою очередь партнеры отмечают значимость данного совместного проекта.

«Герои классики «Союзмультфильма» — часть культурного кода нашей страны, у каждого из них есть своя богатая история, и мы очень рады, что благодаря таким необычным кроссиндустриальным проектам как «КультСамара» пассажиры всех возрастов смогут узнать больше и об истории региона, и об отечественной анимации. Это очень актуальный и важный проект», - отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Отметим, что новый вагон категории СВ с тематическим оформлением будет курсировать в составе фирменного поезда № 9/10 «Жигули» (Москва–Самара). Во вторник, 25 июля, поезд с вагоном «КультСамара» с первыми его пассажирами прибыл в Самару.

В ближайшем будущем все желающие смогут посетить вагон-музей. Для посетителей будут организованы экскурсии, сообщает hinshtein.ru.

 

Фото:   hinshtein.ru

 

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