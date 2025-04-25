«Трамвайно-троллейбусное управление» Самары возглавил Дмитрий Петров

119

С 25 апреля на должность директора муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» назначен Дмитрий Петров.



Дмитрий Александрович окончил Байкальский государственный университет (г. Иркутск). Трудовую деятельность начал в 1995 году с должности ведущего инженера отдела по контролю за работой маршрутных такси муниципального предприятия «Красноярскпассажиртранс». Работал на разных должностях в предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Москвы и Иркутска.



С 2024 года по апрель 2025 года Дмитрий Петров руководил муниципальным унитарным предприятие «Экспресс» в городе Дзержинск. Данное предприятие осуществляет регулярные маршрутные, заказные перевозки пассажиров.



Александр Горшков, возглавлявший МП «ТТУ» с августа 2024 года, переведен на должность начальника Кировского трамвайного депо, которую он занимал прежде.

Фото: администрация Самары