«Тольяттиазот» начал проводить установочные сессии в образовательных учреждениях Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные счетчиков тепла от своих клиентов
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
Собственники и руководители предприятий, институтов развития и эксперты обсудили, как сегодня меняется отрасль машиностроения и металлообработки, и какие возможности для роста это дает. 
Бизнес-конференция «ЗА – ЗАВОД»: в центре «Мой бизнес» обсудили развитие отрасли машиностроения и металлообработки
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
«Сегодня мы подводим итоги проведённых в регионе кампаний», - отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета "Единой России"
В Чапаевске на одном из пешеходных переходов ребята учились правильно переходить дорогу.
Госавтоиспекторы региона приняли участие в мероприятии "Посвящение первоклассников в юные пешеходы»
Основная задача профилактических мероприятий – объяснить населению о мерах предосторожности в частном секторе и правила устройства эксплуатации электрооборудования и печей.
В регионе проходит профилактическая операция «Жилище»
Республику Беларусь и Самарскую область связывают давние прочные отношения в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Опыт Выставки «Россия» будет использован в организации конгрессно-выставочной деятельности в Белоруссии
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.67
0.24
EUR 102.04
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Тольяттиазот» начал проводить установочные сессии в образовательных учреждениях Самарской области

19 сентября 2024 14:52
138
Представители ТОАЗа познакомили будущих специалистов с предприятием посредством виртуальной экскурсии, рассказали про стипендиальные программы, выстроенную систему наставничества, а также про ключевые и востребованные профессии.

пресс-служба АО «ТОАЗ»

 

 

«Тольяттиазот» начал проводить установочные сессии в образовательных учреждениях Самарской области. Специалисты Центра подготовки и повышения квалификации кадров предприятия встретились со студентами 1-2 курсов Самарского государственного технического университета (СамГТУ), Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и 3-4 курсов Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК).

Представители ТОАЗа познакомили будущих специалистов с предприятием посредством виртуальной экскурсии, рассказали про стипендиальные программы, выстроенную систему наставничества, а также про ключевые и востребованные профессии.

В СамГТУ в этом году стартовала программа целевого обучения «PRO ТОАЗ». Она предполагает бонусную систему при получении высшего образования для студентов, поступивших на кафедру «Газопереработка, водородные и специальные технологии». Договоры целевого обучения с «Тольяттиазотом» уже заключили четыре первокурсника. Для них предусмотрена выплата ежемесячной стипендии, прохождение практики и оплачиваемой стажировки, дополнительное обучение, предоставление общежития, а также гарантированное трудоустройство в ТОАЗ.

Еще одним стратегическим партнером «Тольяттиазота» является опорный вуз Тольятти — ТГУ. Предприятие на регулярной основе поддерживает талантливых учеников, а специалисты Компании выступают экспертами на итоговых аттестациях. Представители ТОАЗа встретились со студентами института химии и энергетики в современной лекционной аудитории, открытой предприятием в 2024 году. Для них также действует стипендиальная программа, предусматривающая заключение целевого договора или договора о социальной поддержке обучения.

Установочная сессия в ТХТК прошла для учащихся 3-4 курсов, которые в шаге от выбора будущего места работы. В течение последних двух лет 66 студентов колледжа проходили стажировку в ТОАЗе. 70% из них получили сертификат на трудоустройство.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО «ТОАЗ»:

Масштабная работа, которую проводит «Тольяттиазот» в части профориентации, — это возможность сформировать кадровый резерв, получить подготовленных и замотивированных специалистов. Лучшие выпускники образовательных учреждений, с которыми сотрудничает Компания, становятся частью большой команды ТОАЗа и остаются работать в городе. Здесь их ждут перспективы карьерного роста и стабильное будущее в родном регионе.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом.
16 сентября 2024, 19:09
Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом. Закон
621
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование.
16 сентября 2024, 18:39
«Т Плюс» завершила реконструкцию теплосетей 69 квартала в Тольятти
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое... ЖКХ
570
Решение о новом главе будет принято в ближайший месяц.
16 сентября 2024, 17:13
Глава Тольятти Николай Ренц ушел в отставку по собственному желанию
Решение о новом главе будет принято в ближайший месяц. Общество
601
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
220
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
268
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
1345
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
479
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
664
Весь список