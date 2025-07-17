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Телефонное мошенничество в 2025 году: как защитить себя и вернуть деньги, если попались

17 июля 2025 12:25
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Телефонное мошенничество в 2025 году: как защитить себя и вернуть деньги, если попались

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С каждым годом злоумышленники становятся изощреннее — схемы обмана уже давно вышли за рамки простых звонков «от имени службы безопасности». Сегодня мошенники используют не только подменные номера, похожие на «безопасные», но и методы социальной инженерии и даже дипфейк. Эксперты Билайна собрали пять простых, но работающих правил, которые помогут вам избежать неприятностей.

1. Не поддавайтесь панике

Мошенники всегда играют на эмоциях. Они могут говорить, что с вашей карты пытаются списать деньги, что на ваше имя оформлен кредит, или что кто-то из близких попал в беду. Важно помнить: настоящие представители банков, операторов связи или госорганов не будут звонить и давить на вас или требовать срочного решения. Паника — главный союзник злоумышленника.

Если вы слышите в трубке фразы вроде “мы звоним из Госуслуг”, «действовать нужно прямо сейчас» или «иначе будет хуже» — это повод немедленно прекратить разговор.

2. Не сообщайте личные данные

Никогда не называйте по телефону:

Даже если вам звонит якобы «ваш оператор связи» или «специалист службы безопасности банка». Настоящие сотрудники таких данных не запрашивают.

3. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и не устанавливайте ПО по просьбе звонящего

Популярная схема последних лет — «защита от мошенников» через установку приложений удалённого доступа. На деле это не защита, а способ дать злоумышленнику прямой доступ к вашему устройству. Никакие «официальные» службы никогда не будут просить вас установить стороннее ПО.

Помните: предложение «установить защитное приложение» — это уже мошенничество.

Не забывайте, что вредоносное ПО может попасть на ваше устройство и через ссылку или файл от незнакомца или даже от знакомого. Не открывайте ссылки и файлы, полученные от неизвестных абонентов. А к неожиданным просьбам знакомых проголосовать за них на каких-то неизвестных ресурсах отнеситесь с осторожностью и не спешите выполнять такие просьбы – сначала убедитесь, что сообщение действительно отправлено вашим другом или близким, а не мошенником.

4. Проверяйте, кто вам звонит

Уже давно звонки с официальных номеров можно маркировать. Например, у Билайна все звонки поддержки идут с номера 0611, и на экране отображается имя бренда и эмодзи пчелки — благодаря технологии «Этикетка».

Если у вас вызывает сомнение номер, с которого поступил звонок, — завершите разговор и перезвоните на официальный номер, указанный на сайте компании. Не уточняйте информацию в том же звонке — это может быть ловушка.

Чтобы минимизировать риск диалога с мошенником, стоит настроить функции безопасности в мессенджерах и ограничить прием звонков от неизвестных номеров, а также запретить незнакомцам добавлять вас в групповые чаты. Кроме того, абоненты Билайна могут включить бесплатную защиту от спама и звонков мошенников в популярных мессенджерах непосредственно в приложении оператора, в сервисе «Моя безопасность». 

5. Доверяйте себе, а не голосу в телефоне

Даже если вам звонит человек с «правильной» интонацией и использует «нужные» термины — это ничего не значит. У мошенников есть доступ к открытым базам данных, они умеют манипулировать. Думайте критически. Если есть малейшее подозрение — завершите разговор. Для проверки информации всегда перезванивайте по официальному каналу связи организации, не в мессенджере.

Что делать, если вы всё-таки попались

  1. Немедленно свяжитесь с банком. Заблокируйте карту или переводы.

  2. Если вы абонент Билайна, позвоните по короткому номеру 0611. Вас оперативно соединят со специалистом группы быстрого реагирования, которая работает с ситуациями мошенничества. Там расскажут, что произошли, помогут минимизировать негативные последствия, подать необходимые заявления и т.д.

  3. Обратитесь в полицию. Чем быстрее — тем выше шанс вернуть деньги и зафиксировать преступление.

Можно ли вернуть деньги?

В случае потерь от телефонного мошенничества, если вы заранее подключили PRO-версию «Виртуального помощника» Билайна, в которую входит «Страховка от мошенников», вы можете рассчитывать на компенсацию.

Это простой и понятный инструмент:

  • оформляется за пару кликов в приложении или на сайте;

  • помогает тем, кто стал жертвой, почувствовать поддержку и восстановить часть утраченного, выплаты до 25 000 рублей практически гарантированы;

  • работает по понятному сценарию: зафиксировать факт, сообщить оператору, подать заявление – для этого достаточно двух документов, поданных непосредственно в приложении мобильного оператора.
     

В Билайне безопасность клиентов — приоритет. Но даже при всех системных мерах и технологиях невозможно полностью исключить человеческий фактор. Поэтому чем больше людей знают правила и умеют отличать полезный звонок от мошеннического — тем безопаснее будет для всех.

Если вы сомневаетесь — лучше не отвечайте. А если уже ответили и почувствовали подвох — просто повесьте трубку. Иногда это лучший способ защитить свои данные и деньги.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото  freepic.com

 

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