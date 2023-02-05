С космодрома Байконур проведен пуск ракеты-носителя «Протон-М»

115

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, в 12:12:51,993 по московскому времени с 81-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» № 4.

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту.

Это первый пуск российской ракеты-носителя в 2023 году. Для «Протона-М» данный полет стал 114-м, для ДМ-03 — седьмым в истории.

Ракета-носитель «Протон-М» изготовлена Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева, разгонный блок ДМ-03 — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева, космический аппарат «Электро-Л» № 4 — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»), сообщает roscosmos.ru.

Фото: «Роскосмос»