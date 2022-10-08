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Сегодня масштабный автомарафон "АВТОВАЗ рулит!" принимает Похвистнево.



Информационно-выставочная площадка развёрнута на городской площади. Здесь все желающие могут получить консультации сотрудников кадровой службы предприятия.



В связи с наращиванием производства Волжский автогигант готов трудоустроить до 4 тысяч новых сотрудников.



Заводу нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контролеры, комплектовщики и другие специалисты.



Большое внимание поддержке и развитию предприятия уделяет Правительство страны и Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.



Автомарафон стартовал в Тольятти 30 сентября. Участники уже проехали через Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель. Сразу три площадки посетили в Самаре.



За неделю работы автомарафона сотни человек уже получили консультации специалистов кадровой службы предприятия о том, как стать частью большой команды.

Фото: департамент информационной политики СО