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«Самарский завод Энергия» продемонстрирует решение для надёжного энергоснабжения на выставке ИННОПРОМ-2025

2 июля 2025 13:29
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«Самарский завод Энергия» продемонстрирует решение для надёжного энергоснабжения на выставке ИННОПРОМ-2025

С 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге пройдет 15-я Международная выставка ИННОПРОМ, объединяющая лидеров технологического развития. Тема этого года — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

«Самарский завод Энергия» (входит в ГК «Волгаэнергопром») представит на выставке газопоршневую генераторную установку (ГПУ) номинальной мощностью 540 кВт и напряжением 400 В, разработанную с учётом современных требований к надёжности, экологичности и энергоэффективности.

Завод не только демонстрирует передовые технологии, но и активно развивается сам. Он участвует в федеральном проекте «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на модернизацию производственных процессов и повышение эффективности работы предприятий реального сектора экономики. Благодаря внедрению бережливых технологий и оптимизации бизнес-процессов завод повышает свою конкурентоспособность, а также способствует росту эффективности своих клиентов.

«Наша ГПУ сочетает в себе несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это экономическая выгода – стоимость вырабатываемой электроэнергии начинается от 2,5 рублей за кВт⋅ч за счет высокого КПД. Во-вторых, это надежность и доступное сервисное обслуживание: 80% компонентов – российского производства. Установка повышает надежность энергоснабжения, компенсирует недостаток мощности из сети, обеспечивает автономию удаленных объектов. Кроме того, технология позволяет утилизировать попутный нефтяной газ с минимальными выбросами», — отметил директор ООО «Самарский завод Энергия» Антон Певицын.

ГПУ создана на базе двигателя INDUSTRIAL ENGINES 12M33 и силового генератора EvoTec — партнеров завода, с которыми в этом году организован совместный стенд на ИННОПРОМ.

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» соберет на международной выставке компании из отраслей машиностроения, металлургии, цифровых технологий, электроэнергетики и других. Участие подтвердили не только российские предприятия, но и представители Китая, Казахстана, Индии, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси.

В рамках деловой программы пройдут пленарные сессии, дискуссии и заседания, посвященные международному сотрудничеству, инновациям в промышленности, «умным» городам, промышленным IT и другим актуальным темам.

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области

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