Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

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Компания «Принт-ру», предоставляющая полный спектр полиграфических услуг, стала новым участником федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания «Принт-ру» предоставляет широкий спектр услуг: от многостраничной печати до производства индивидуальной картонной упаковки. Предприятие осуществляет полный цикл производства, включая допечатную подготовку, печать, послепечатную отделку и доставку готовой продукции заказчику.

В настоящее время рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступила к изучению методик бережливого производства. После анализа текущих процессов будет выбран эталонный участок, где специалисты реализуют пилотный проект по оптимизации производственных процессов.

Напомним, что стать участником федерального проекта могут предприятия различных отраслей промышленности через регистрацию на ИТ-платформе «Производительность.рф» и сайте «Эффективность.рф». Участники получают возможность бесплатно внедрять инструменты бережливого производства при поддержке опытных экспертов.