Самарский производитель синтетических смол повысит эффективность благодаря нацпроекту

В Самарской области участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» стало ЗАО «Химсинтез». Это одно из ведущих химических предприятий региона, расположенное в городе Чапаевске. Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) совместно с рабочей группой компании начали диагностику ключевого потока «Производство синтетических смол».

Предприятие выпускает формалин и синтетические смолы, которые широко востребованы в строительной, нефтедобывающей, деревообрабатывающей, мебельной и литейной отраслях. В фокусе оптимизации - карбамидоформальдегидные смолы. Именно они служат основой для производства ДСП, ДВП, водостойкой фанеры и клееного бруса (LVL). Важно, что выпускаемые на их основе древесные материалы соответствуют самым высоким стандартам экологической безопасности, что напрямую влияет на качество жизни тысяч семей: из такой продукции изготавливают мебель для детских комнат, спален и гостиных.

Цель диагностики - выявить «узкие места» производственного процесса, измерить текущие показатели эффективности и подготовить индивидуальный план внедрения инструментов бережливого производства. Ожидается, что оптимизация позволит сократить производственные потери и время циклов, а также повысить стабильность качества готовой продукции.

«Если мы сделаем процесс стабильнее и эффективнее, то конечный потребитель получит более качественную и безопасную продукцию по доступной цене. Мы видим в этом нашу социальную ответственность», - прокомментировал Константин Самойлов, первый заместитель директора по производству ЗАО «Химсинтез».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет пристальное внимание реализации федерального проекта «Производительность труда» в регионе, подчёркивая, что повышение эффективности предприятий - ключевой фактор развития экономики. Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: «Самарская область - один из лидеров по внедрению бережливых технологий. Вступление предприятия в федеральный проект «Производительность труда» - важный шаг для укрепления позиций региональной химической промышленности. Оптимизация производства синтетических смол даст мультипликативный эффект для всей цепочки смежников - от деревообработчиков до мебельщиков. И в конечном счёте выиграют жители Самарской области и всей страны, получая качественную отечественную продукцию».

Стоит добавить, что в 2026 году две региональные организации при поддержке РЦК уже завершили реализацию проекта по повышению производительности труда, увеличив выработку на одного сотрудника на 20%. До конца года аналогичные проекты будут запущены ещё в 24 организациях Самарской области.

Напомним, что федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультационную поддержку предприятий-участников в Самарской области осуществляет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Ознакомиться с мерами поддержки бизнеса можно на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – Минпромторг Самарской области.