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Самарская компания осваивает инструменты бережливого производства для роста объемов выпуска спортивного оборудования

25 апреля 2025 14:13
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Компания ФСИ «Аналитика», ведущий производитель спортивного оборудования в Самарской области, приступила к реализации федерального проекта «Производительность труда».

Компания ФСИ «Аналитика», ведущий производитель спортивного оборудования в Самарской области, приступила к реализации федерального проекта «Производительность труда». Инициатива, входящая в национальный проект фективная и конкурентная экономика», направлена на оптимизацию производственных процессов, повышение выработки, и в частности, доступности спортивного инвентаря для массового спорта.

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.

В рамках первого этапа внедрения проекта, рабочая группа ФСИ «Аналитика» завершила обучение основам бережливого производства. Экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) проведена диагностика и определен эталонный участок – участок упаковки товара. Отметим, что компания производит широкий ассортимент продукции, от гимнастических обручей до профессиональных тренажеров.

Помимо работы над повышением эффективности производства, ФСИ «Аналитика» активно участвует в социальной жизни региона. Компания реализовала проект «Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!», направленный на вовлечение в занятия следж-хоккеем ветеранов СВО, получивших минно-взрывные травмы. В рамках проекта команда ветеранов СВО «ЦСК ВВС - следж» была безвозмездно обеспечена всем необходимым инвентарем, включая сани для следж-хоккея собственного производства, что позволило оперативно удовлетворить возросшую потребность в этом виде инвентаря.

«В условиях растущей конкуренции на рынке спортивного инвентаря, оптимизация производственных процессов является ключевым фактором успеха. Рассчитываем, что пилотный проект позволит нам не только улучшить наши текущие показатели, но и создать основу для дальнейшего развития», – отмечает генеральный директор ФСИ «Аналитика» Александр Щелоков.

Проект предполагает внедрение инструментов бережливого производства для выявления узких мест в производственном цикле, оптимизации логистики, повышения эффективности использования оборудования и снижения потерь. Целью является увеличение объемов производства востребованного спортивного инвентаря для учебных и оздоровительных учреждений, как в Самарской области, так и за ее пределами. Уже сейчас комплектами инвентаря для легкой атлетики от ФСИ «Аналитика» оснащены 16 спортивных объектов по всей России, от Владивостока до Брянска.

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области, подчеркнул важность проекта для региона: «Поддержка предприятий, внедряющих современные цифровые технологии для повышения эффективности производства, является приоритетным направлением государственной политики. Использование инструментов бережливого производства – это важный шаг на пути к повышению конкурентоспособности российской промышленности и обеспечению доступности качественного инвентаря для массового спорта».

В Самарской области более 190 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Напомним, что стать участником федерального проекта могут предприятия различных отраслей промышленности через регистрацию на сайтах производительность.рф и эффективность.рф. Участники получают возможность бесплатно внедрять инструменты бережливого производства при поддержке опытных экспертов.

Теги: Самара

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