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С начала 2024 года мобильные группы Самарской таможни выявили 960 автомобилей, перевозивших товары с нарушениями

8 августа 2024 16:50
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В основном выявлялись: нарушения фитосанитарных и ветеринарных требований, факты несоблюдения запретов и ограничений, нарушения  порядка убытия лесо- и пиломатериалов, контрафактная и немаркированная продукция.

С начала 2024 года мобильные группы Самарской таможни проверили более 38 тыс. транспортных средств, перевозивших свыше 774 тыс. тонн товаров. В 960 случаях товары перемещались через государственную границу Российской Федерации с нарушениями.

По результатам контрольных мероприятий сотрудниками мобильных групп задержано почти 289 тыс. единиц товаров с признаками контрафактных, более 475 тыс. единиц товаров без обязательной маркировки средствами идентификации и 21,5 тонна санкционной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию.

В основном выявлялись: нарушения фитосанитарных и ветеринарных требований, факты несоблюдения запретов и ограничений, нарушения  порядка убытия лесо- и пиломатериалов, контрафактная и немаркированная продукция.

По итогам работы мобильных групп таможенными и иными государственными органами возбуждено 248 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни

Теги: Самара

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