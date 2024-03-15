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РЖД показала рендер скоростного поезда Москвы - Санкт-Петербург

15 марта 2024 19:21
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Маршрут у пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом займет 2 часа 15 минут.

Еще вчера глава РЖД Олег Белозёров рассказал, что эскизный вариант скоростного поезда Москва-Петербург «окончательно выбран и утверждён», сообщает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

А сегодня уже показали рендер этого состава, состоящего из 8 вагонов четыре типов, среди которых будет вагон-ресторан. Кроме того, поезда можно сдвоить, сделав один большой на 16 вагонов.

Крейсерская скорость новинки составит 360 км/ч, а максимальная — 400 км/ч.

Сам поезд ещё предстоит построить. Равно как и магистраль для него. Сейчас активно создается мост через канал имени Москвы в Химках. Запуск намечен на 2028 год.

Компания «Синара» построит 2 корпуса под производство поездов на базе «Уральских локомотивов» площадью 60 тысяч м². А «Трансмашхолдинг» обеспечит подвижные составы «рядом компонентов и систем».

Сообщается, что поезда будут ходить с периодичностью в 10-15 минут. Маршрут у пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом займет 2 часа 15 минут, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а Москвой и Тверью — 39 минут.

 

Фото:   пресс-служба «РЖД»

 

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