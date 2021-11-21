Рогозин: запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год

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Запуск межпланетной станции "Луна-25", ранее планировавшийся в этом году, состоится в июле 2022 года, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"В июле запуск "Луны-25". Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз - это южный полюс Луны", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.

Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.