Я нашел ошибку
Главные новости:
Преобразования в поликлинике позволили разместить рентгеновское отделение на первом этаже поликлиники, что повысило доступность помощи для пациентов.
Армен Бенян посетил Отрадненскую горбольницу с рабочим визитом
Автономные испытания стартового комплекса, переведенного на новое топливо, были проведены в декабре 2021 года.
На космодроме Восточный идет подготовка к первому пуску ракеты на новом типе топлива - нафтиле
Это произошло из-за того, что авиаперевозчики не смогли предоставить КНР данные о снятии регистрации самолетов за рубежом.
РБК: Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus некоторых российских авиакомпаний
Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации.
При поддержке «Газпрома» в Самарской области будет построено более 80 км газопроводов в ближайшие три года
В турнире примут участие 13 команд.
29 мая стартует Кубок Самарской области по футболу
В новом пункте полиции будут нести службу участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы.
Новый пункт полиции начал работу в Южном городе Волжского района Самарской области
Виктор Кудряшов встретился с генеральным консулом Турции Исметом Эриканом и провел совещание по новым направлениям сотрудничества. 
Самарская область будет развивать сотрудничество с Турцией
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области сохранится гроза, усиление ветра, возможен град
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.05
5.75
EUR 64.44
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

При поддержке «Газпрома» в Самарской области будет построено более 80 км газопроводов в ближайшие три года

27 мая 2022 18:50
205
Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации.

Вчера, 26 мая 2022 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации.

Участниками совещания со стороны региона стали руководители профильных министерств Самарской области, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований, на территориях которых запланировано строительство линейных объектов. В режиме видеоконференцсвязи в работе совещания приняли участие представители ООО «Газпром газификация», ООО «Газпром проектирование» и ООО «Газпром межрегионгаз».

В декабре 2020 года Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписана программа газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы. В рамках программы планируется выполнить мероприятия по газификации, направленные как на строительство межпоселковых газопроводов к отдельным населенным пунктам области, расположенным в муниципальных районах Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сызранский, так и на решение фундаментальных задач по модернизации существующих и строительству новых газораспределительных станций.

«В ближайшие три года с помощью компании «Газпром» в регионе будет построено более 80 км газопроводов, что позволит дополнительно газифицировать более двух тысяч домовладений в небольших населенных пунктах. В настоящее время программа активно реализуется. В рамках ее исполнения стороны взяли на себя целый ряд обязательств, - отметил Виктор Кудряшов. - Обязательства Правительства региона – содействие в подготовке документации по планировке территорий, разрешительной документации, где она необходима, вопросы синхронизации работ, связанных с газификацией региона».

Программа включает 16 мероприятий, в том числе проведение модернизации пяти газораспределительных станций, строительство 11 межпоселковых газопроводов, одной газораспределительной станции и газопровода-отвода. Уже практически готовы межпоселковые газопроводы к поселку Дружба и к селу Смолькино муниципального района Сызранский, в настоящее время проводятся их испытания на герметичность.

Будут построены газопровод-отвод и газораспределительная станция в селе Лопатино (м.р. Волжский), межпоселковые газопроводы от ГРС в Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения м.р. Волжский и г.о. Самара.

Также в программу включены новые мероприятия по проектированию и строительству шести межпоселковых газопроводов - для газификации поселков Красный Миронов и Передовой м.р. Сызранский, п. Привольный Безенчукского района, для газоснабжения малоэтажной застройки «Сокские зори» Красноярского района, газопровода для переподключения потребителей населенных пунктов Ставропольского района. В Волжском районе газопровод соединит с. Рождествено до п. Усинский – с. Выползово – с. Подгоры – п. Гаврилова Поляна.

В целях выполнения обязательств региона в инвестиционные программы газораспределительных организаций Самарской области в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности включены необходимые мероприятия по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей. Проектирование и строительство объектов, предусмотренных графиком синхронизации выполнения программы газификации Самарской области в 2022 году, ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком.

На совещании со стороны компании «Газпром» прозвучала просьба ускорить утверждение документов территориального планирования. Председатель областного Правительства дал соответствующее поручение министерству строительства Самарской области.

«Главный эффект от программы в том, что строительство газопроводов и реконструкция газораспределительных станций даст возможность подключить к газу дополнительных потребителей. Сегодня мы активно работаем с инвесторами, которые готовы строить заводы по производству сжиженного природного газа. Конечно, инвесторы очень ждут, когда появится ресурс от газораспределительной станции. Газпром нам такой ресурс готов предоставить. А это новые рабочие места, налоги в бюджет, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Общий объем программы оценивается в сумму более 3,5 млрд. рублей. Все работы идут строго по графику, и мы рассчитываем, что по большинству объектов справимся с задачей раньше установленного срока. Сегодня компании, которые занимаются строительством газопроводов и реконструкцией объектов, это подтвердили».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
27 мая 2022  14:00
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
271
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
27 мая 2022  12:11
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
239
Губернатор Дмитрий Азаров доставил гуманитарный груз из Самары в Донецкую Народную Республику
27 мая 2022  11:32
Губернатор Дмитрий Азаров доставил гуманитарный груз из Самары в Донецкую Народную Республику
732
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
26 мая 2022  10:33
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
501
Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области.
25 мая 2022  22:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин
812
Весь список