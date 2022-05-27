При поддержке «Газпрома» в Самарской области будет построено более 80 км газопроводов в ближайшие три года

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Вчера, 26 мая 2022 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации.

Участниками совещания со стороны региона стали руководители профильных министерств Самарской области, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований, на территориях которых запланировано строительство линейных объектов. В режиме видеоконференцсвязи в работе совещания приняли участие представители ООО «Газпром газификация», ООО «Газпром проектирование» и ООО «Газпром межрегионгаз».

В декабре 2020 года Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписана программа газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы. В рамках программы планируется выполнить мероприятия по газификации, направленные как на строительство межпоселковых газопроводов к отдельным населенным пунктам области, расположенным в муниципальных районах Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сызранский, так и на решение фундаментальных задач по модернизации существующих и строительству новых газораспределительных станций.



«В ближайшие три года с помощью компании «Газпром» в регионе будет построено более 80 км газопроводов, что позволит дополнительно газифицировать более двух тысяч домовладений в небольших населенных пунктах. В настоящее время программа активно реализуется. В рамках ее исполнения стороны взяли на себя целый ряд обязательств, - отметил Виктор Кудряшов. - Обязательства Правительства региона – содействие в подготовке документации по планировке территорий, разрешительной документации, где она необходима, вопросы синхронизации работ, связанных с газификацией региона».

Программа включает 16 мероприятий, в том числе проведение модернизации пяти газораспределительных станций, строительство 11 межпоселковых газопроводов, одной газораспределительной станции и газопровода-отвода. Уже практически готовы межпоселковые газопроводы к поселку Дружба и к селу Смолькино муниципального района Сызранский, в настоящее время проводятся их испытания на герметичность.



Будут построены газопровод-отвод и газораспределительная станция в селе Лопатино (м.р. Волжский), межпоселковые газопроводы от ГРС в Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения м.р. Волжский и г.о. Самара.

Также в программу включены новые мероприятия по проектированию и строительству шести межпоселковых газопроводов - для газификации поселков Красный Миронов и Передовой м.р. Сызранский, п. Привольный Безенчукского района, для газоснабжения малоэтажной застройки «Сокские зори» Красноярского района, газопровода для переподключения потребителей населенных пунктов Ставропольского района. В Волжском районе газопровод соединит с. Рождествено до п. Усинский – с. Выползово – с. Подгоры – п. Гаврилова Поляна.



В целях выполнения обязательств региона в инвестиционные программы газораспределительных организаций Самарской области в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности включены необходимые мероприятия по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей. Проектирование и строительство объектов, предусмотренных графиком синхронизации выполнения программы газификации Самарской области в 2022 году, ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком.

На совещании со стороны компании «Газпром» прозвучала просьба ускорить утверждение документов территориального планирования. Председатель областного Правительства дал соответствующее поручение министерству строительства Самарской области.

«Главный эффект от программы в том, что строительство газопроводов и реконструкция газораспределительных станций даст возможность подключить к газу дополнительных потребителей. Сегодня мы активно работаем с инвесторами, которые готовы строить заводы по производству сжиженного природного газа. Конечно, инвесторы очень ждут, когда появится ресурс от газораспределительной станции. Газпром нам такой ресурс готов предоставить. А это новые рабочие места, налоги в бюджет, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Общий объем программы оценивается в сумму более 3,5 млрд. рублей. Все работы идут строго по графику, и мы рассчитываем, что по большинству объектов справимся с задачей раньше установленного срока. Сегодня компании, которые занимаются строительством газопроводов и реконструкцией объектов, это подтвердили».

Фото: департамент информационной политики СО