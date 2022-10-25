Пресс-релиз Самарские энергокомпании, входящие в Союз машиностроителей России, окажут дополнительную поддержку мобилизованным

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Самарские энергокомпании приняли решение о выплате 100 тысяч рублей каждому из своих сотрудников, мобилизованных в сентябре и октябре 2022 года. С такой инициативой выступили «Самараэнерго», «Средневолжская газовая компания» и «Самарская сетевая компания».

Напомним, ранее с инициативой поддержки мобилизованных коллег также выступил завод «Авиакор».



«Помочь тем, кто рядом, даже в мелочах, – это то, что сегодня может сделать каждый из нас. И такая поддержка зачастую для родных и близких мобилизованных оказывается не менее важной, чем поддержка государства, региона. Спасибо труженикам наших предприятий, которые помогают семьям своих коллег, вставших на защиту родины, становятся опорой для тех, кому сегодня труднее, кто ждет своих родных с победой», - отмечает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая, что по-настоящему горд, что такая славная традиция зародилась в самарском регионе.



Кроме того, руководством и акционерами энергокоманий принято решение о том, что в период проведения специальной военной операции семьям мобилизованных сотрудников также будет оказываться материальная помощь в сумме не менее 25 тысяч рублей в месяц. Также мобилизованные сотрудники получат в рамках полисов ДМС до 100 тысяч рублей на восстановление здоровья и реабилитацию после демобилизации.



«Самараэнерго», «Средневолжская газовая компания» и «Самарская сетевая компания» входят в Самарское региональное отделение Союза машиностроителей России.



«Именно от энергетических компаний зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение машиностроительных предприятий, обеспечивающих обороноспособность нашей страны. Союз машиностроителей России оказывает системную и масштабную помощь нашим вооруженным силам и регионам, вошедшим в состав России. Инициатива самарских энергетиков о дополнительной поддержке мобилизованных сотрудников и их семей - еще один вклад в наше общее дело» - отметил член бюро Центрального совета, председатель самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.

За всеми мобилизованными сотрудниками энергокомпаний будут сохранены рабочие места, а в кадровых службах назначены ответственные, которые будут поддерживать постоянную связь с их семьями.