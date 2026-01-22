Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна

179
Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема).

Erid 2VSb5ypZNhF

Онлайн-шопинг стал привычным для миллионов людей, и всё больше пользователей покупают сим-карты Билайна на маркетплейсах вместе со смартфонами, аксессуарами или другими товарами. Новый номер Билайна с доставкой можно приобрести на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете, Мегамеркете, или заказать в Самокате. 

Параметры сим-карты, приобретённой с доставкой, зависят от её типа.

Если сим-карта не привязана к конкретному региону, он определяется автоматически при установке в устройство — по фактическому местоположению пользователя. Далее происходит присвоение номера и выбор тарифа из доступных вариантов. 

Если сим-карта уже привязана к определённому региону, он сохраняется. В отдельных случаях у сим-карты может быть заранее задан тариф — например, если при покупке на маркетплейсе был выбран конкретный вариант. При этом изменить или настроить тарифный план под себя можно в любой момент после получения и активации сим-карты.

Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема). Для этого не нужно посещать офис оператора, достаточно купить сим-карту удобным способом, вставить ее в устройство и пройти регистрацию, которая занимает всего несколько минут. По статистике Билайна, почти 90% пользователей тратят на активацию не больше 5 минут. 

Шаг 1. Вставьте сим-карту и скачайте приложение Билайн
После установки сим-карты телефон определит её автоматически. Если сеть появится не сразу — это нормально, иногда требуется до 1 минуты (в противном случае стоит перезагрузить телефон). Далее скачайте приложение Билайн (12+) и на первом экране нажмите «Активировать сим-карту». Если нет возможности установить приложение Билайн, то активацию можно пройти в браузере — просто перейдите на сайт Билайна.

Шаг 2. Отсканируйте штрихкод карты
Штрихкод находится на пластиковой основе сим. Просто наведите камеру смартфона — данные подтянутся автоматически. Если камера не считывает код, можно ввести номер вручную.

Шаг 3. Выберите новый номер или перейдите в Билайн со своим
При покупке сим-карты у вас есть два варианта: подключить новый номер или перейти в Билайн со своим от другого оператора. 

Шаг 4. Авторизуйтесь на Госуслугах
Далее появится окно с авторизацией на Госуслугах. Введите логин и пароль от аккаунта. Если ваша учетная запись на Госуслугах не подтверждена, завершить процедуру не получится, необходимо сначала подтвердить её. Сделать это можно онлайн через некоторые банки или лично в Центре обслуживания пользователей Госуслуг или в МФЦ.

Шаг 5. Подпишите договор через Госключ
Осталось подписать договор. Сделать дистанционно это можно с помощью приложения государственного сервиса для электронной подписи Госключ. Установите его на смартфон, затем откройте и авторизуйтесь через Госуслуги, примите лицензионное соглашение и придумайте пароль для входа. После этого сгенерируйте электронную подпись — несколько секунд водите пальцем по экрану, пока индикатор не достигнет 100%, подтвердите выпуск сертификата и подпишите договор. Документ автоматически будет передан оператору. 

Шаг 6. Дождитесь активации

Новый номер активируется в течение нескольких минут, а номер, перенесенный от другого оператора, — до 8 дней — это единое условие для всех операторов связи в России. Во время переноса номера вы сможете пользоваться всеми услугами и преимуществами Билайна с временным номером. Как только процедура будет завершена, оператор уведомит вас по смс. 

С Билайном вам станут доступны различные сервисы оператора, позволяющие сделать связь для вас и вашим близких не только выгодной, но и безопасной. Делитесь своим тарифом с родными, а платите как за один, обеспечьте полную защиту с возможностями сервиса «Моя безопасность» от Билайна и настройте «Виртуального помощника», защищающего от спама и мошенников. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  пресс-служба Билайна

В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
388
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
422
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
393
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
382
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
397
