Пассажиры смогут попробовать блюда из специального постного меню в поездах дальнего следования

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До 15 апреля включительно пассажирам поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро предлагаются блюда из специального постного меню. Оно включает в себя каши, салаты и супы с овощами, десерты и другие блюда, в которых отсутствуют продукты животного происхождения, например, мясо, молоко, яйца.

Например, в вагоне-бистро фирменных поездов №9/10 «Жигули» сообщением Самара – Москва, №51/52 Пенза – Москва, № 65/66 Тольятти – Москва пассажирам предложат: ассорти из свежих овощей, суп картофельный с грибами, плов по-бухарски с сухофруктами и рис с овощами.

В вагоне-ресторане двухэтажных фирменных поездов №21/22 сообщением Ульяновск – Москва можно попробовать салат «Свежесть», а также овощной суп. На десерт в меню представлено ассорти из фруктов с ягодным морсом.

Стоит отметить, что наряду с постным меню в поездах продолжает действовать традиционное и детское, которое включает в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты и др., сообщает пресс-служба КбшЖД.

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