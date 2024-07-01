Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 9,5% с начала года

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В первом полугодии 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено 9,6 млн пассажиров (+9,5%), из них в дальнем следовании – 2,4 млн пассажиров (+7,5%), в пригородном сообщении – 7,2 млн (+10,2%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2024 года увеличился на 8,6% к уровню прошлого года и составил 2,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 353,3 млн пасс-км (+11,4%), в дальнем следовании – 2,2 млрд пасс-км (+8,2%).

В июне отправлено более 1,9 млн пассажиров, что на 5,9% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,4 млн пассажиров (+7,3%), в дальнем следовании – 509,5 тыс. пассажиров (+2,3%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в июне 2024 года составил 614 млн пасс-км, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 8,8%, составив 68,7 млн пасс-км, в дальнем следовании – 545,2 млн пасс-км, что превышает показатель прошлого года на 0,3%.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД