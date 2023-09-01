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От кухонных фасадов до кораблей: Самарский завод слоистых пластиков расширяет производство

1 сентября 2023 11:43
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Производители Самарской области обеспечивают своей продукцией не только местный рынок, но и поставляют ее по всей стране.

Региональные предприятия продолжают уверенно развиваться и занимать ниши, освободившиеся после ухода многих западных производителей с российского рынка. Производители Самарской области обеспечивают своей продукцией не только местный рынок, но и поставляют ее по всей стране.

Одним из таких производств является Самарский завод слоистых пластиков. Компания существует с 2006 года. В 2008 году была запущена первая линия технологического непрерывного прессования пластиков методом CPL (декоративно-бумажные слоистые пластики, произведенные методом непрерывного прессования). В 2017 году был построен второй цех и запущено производство пластиков методом HPL (циклического прессования). В 2022 году был запущен в работу третий цех, а в 2024 году планируется реализация инвестпроекта по созданию еще одного производства пластиков методом циклического прессования.

В регионе сегодня создаются все условия для динамичного развития действующих производств и прихода новых инвесторов. Это одно из главных направлений в работе областного Правительства, обозначенное Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«На днях мы обсуждали с руководством завода их серьезные планы по расширению производственных мощностей. Дополнительно выделим порядка гектара земли, чтобы построить новые корпуса. Завод выпускает востребованную продукцию, связанную с импортозамещением пластиков для самых разных сфер, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы рады, что самарские предприятия развиваются, занимают рынок, выпускают конкурентную продукцию и создают рабочие места. Со своей стороны мы всегда готовы оказывать им всестороннюю поддержку и содействие для быстрой реализации их инвестиционных планов».

Основным продуктом предприятия являются пластиковые полуфабрикаты для производства столешниц, мебельных фасадов и пр.

«Еще одним направлением работы предприятия является производство стеновых панелей для интерьерной и внутренней отделки помещений, фасадных панелей для зданий, сооружений, а также используемых в судостроении и многих других сферах», - рассказал генеральный директор Самарского завода слоистых пластиков Олег Бавыкин.

Разница между двумя методами производства заключается в том, что CPL дает возможность создавать тонкий пластик до 1 мм толщиной, для использования на облицованных панелях. HPL позволяет делать глянцевый пластик и компакт-панели, чтобы использовать их, в том числе, для фасадной отделки.

Если говорить о производстве методом CPL, то региональный завод занимает примерно 50% российского рынка. Конкуренцию ему составляет лишь одна российская компания.

«Сегодня весь импортный пластик поставляется в Россию в минимальных количествах, поэтому мы поделили рынок поровну», - рассказал Олег Бавыкин.

В сегменте пластика производимого методом HPL в России сегодня присутствует три основных игрока, в числе которых – самарское предприятие.

«На текущий момент в производстве этого вида пластиков мы являемся растущим предприятием, наши доли пока не такие значительные – составляют примерно 20%. Но с учетом наших планов по запуску нового производства в 2024 году, мы увеличим долю до 35-40%», - поделился планами руководитель предприятия.

Компания уже активно работает со сферой здравоохранения. Самарский пластик со специальным антибактериальным покрытием, по запатентованной технологии, уже используется для отделки коридоров, палат и даже операционных.

Кроме того, продукт завода используется для производства влагостойкого оборудования для бассейнов, спортивных комплексов, а также сантехнических кабин. «С этого года мы стали самостоятельно производить сантехнические кабины, подписали контракт на переоборудование известной сети ресторанов быстрого питания», - рассказал Олег Бавыкин.

Сегодня компания активно заявляет о себе в сфере судостроения и вагоностроения, проходит процедура сертификации продукции для этих целей. В первом пуле контрактов самарского завода уже есть объекты, связанные с ремонтом и строительством новых судов.

На предприятии работает 170 человек, до конца года планируется увеличить штат до 200 сотрудников, а с запуском нового проекта число работников здесь нарастят до 250 человек.

Завод расположен на границе с промпарком «Преображенка». В настоящее время предприятие проходит процедуру получения статуса резидента инвестплощадки. Это позволит подключиться к сетям пропарка, а также использовать возможности и преференции, предусмотренные здесь для инвесторов.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

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