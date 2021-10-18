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Оператор билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании

18 октября 2021 17:08
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Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю.

В рамках обновления бренда оператор представил обновленный сайт компании и выпустил новое мобильное приложение— билайн. В Google Play уже доступна версия для Android. Версия для устройств под управлением iOS появится в магазине App Store в ближайшее время. Все работы по обновлению цифровых площадок были проведены силами in-house команды билайна.

Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо «Мой Билайн». Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа.

Здесь же, на главном экране, появился раздел «Роуминг», где можно легко найти информацию о том, сколько будет стоить интернет, минуты разговора и SMS в выбранной стране, а также приобрести роуминг-пакеты по выгодной цене.

В новом приложении уменьшилось количество рекламных баннеров — теперь ничего не отвлекает пользователя от решения первостепенных вопросов, с которыми он обратился к приложению. Подвергся обновлению и раздел «Для вас» — теперь здесь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров билайн.

Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайн, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары. В планах команды интеграция полноценного интернет-магазина в приложение билайн.

Никита Чепрасов, директор по интернет решениям билайна:

«Мы рассчитываем на то, что возможности нового приложения билайн заменит нашим клиентам поход в офис продаж. Но если такая необходимость все же появится — в поиске на главном экране вы всегда сможете найти информацию о ближайшем офисе билайн».

Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта. Последняя стала работать гораздо быстрее, в том числе и за счет отказа от загрузки новых страниц в пользу раскрывающихся pop-up с информацией о товаре в каталоге интернет-магазина.

Никита Чепрасов, директор по интернет решениям билайна:

«Мы сделали наш новый сайт похожим с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов — паттерны поведения здесь такие же. Это позволит нашему пользователю легко ориентироваться на обновившейся площадке».

Новое приложение и сайт билайна — начало глобального обновления цифровых площадок компании.

 

Фото:    билайн

 

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