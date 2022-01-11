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На площадке индустриального парка «Чапаевск» уже практически готовы к запуску объекты двух резидентов. Это логистический комплекс одного из крупнейших интернет-ритейлеров страны, компании ОЗОН. Второй - завод по производству железобетонных изделий «Энергобетон». Оба резидента приступают к решению кадрового вопроса.

Напомни, что Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин на Петербургском международном экономическом форуме 2021 подписали двустороннее соглашение. Стороны договорились совместными усилиями развивать интернет-торговлю в регионе и стимулировать выход на платформу местных предпринимателей. Важнейшим этапом сотрудничества Ozon и Самарской области стало строительство фулфилмент-центра в городе Чапаевске. Комплекс станет одним из крупнейших в России. Инвестиции Ozon в проект составят более 4 миллиардов рублей. Всего в новом фулфилмент-центре будет создано 6 тысяч рабочих мест.

«Появление такого крупного работодателя в Чапаевске обеспечит на годы вперед надежную зарплату, доходы семьям жителей Самарской области, повышение уровня благополучия и благосостояния», – подчеркнул Глава региона.

На сегодняшний день корпус хаба готов к сдаче, уже ведется монтаж стеллажей. Логистический хаб со всей необходимой инфраструктурой для маркетплейса возводит PNK group. Сейчас инвестор и представители областного правительства обсуждают вопрос подбора кадров.

«Строительство центра началось в августе, а сегодня комплекс практически готов. Такие темпы – это, в первую очередь, большой опыт компании, которая возводит объект; это сопровождение со стороны региона – предоставление земельного участка со всей необходимой инфраструктурой. Слаженная, командная работа инвестора и региона даёт свой результат - быстрый ввод», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как рассказал управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин, готовность объекта под распределительный центр ОЗОН составляет порядка 75%. «Это три корпуса, общей площадью 134 тысяч кв метров. К основным требованиям строительства объектов ОЗОН относятся большой шаг колонн, очень мало связей, что позволяет монтировать как можно больше складских стеллажей и размещать большое количество товара. Компания максимально эффективно эксплуатирует каждый квадратный метр логистических центров», - рассказал Дмитрий Пилевин.

Также на площадке промпарка «Чапаевск» завершается строительство завода «Энергобетон» по производству опор для воздушных линий электропередач. Инвестпроект предусматривает строительство завода по изготовлению железобетонных изделий мощностью более 110 тыс. изделий в год. Новый комплекс будет отвечать всем современным стандартам качества.

Инвестор планирует запустить работу предприятия уже в первом квартале 2022 года. Здесь уже готовы рассматривать резюме, сейчас заводу требуется инженерный и рабочий состав, всего - 65 человек.

Для создания завода были привлечены средства Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) – федеральный институт развития предоставил компании беспроцентный займ в размере 250 млн рублей.