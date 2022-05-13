На Куйбышевской железной дороге открыт студенческий бизнес-инкубатор 

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Сегодня в Самарском государственном университете путей сообщения состоялось открытие совместного студенческого бизнес-инкубатора, который станет составной частью инновационной экосистемы Куйбышевской железной дороги.

Работа студенческого бизнес-инкубатора будет осуществляться по модели открытых инноваций, которые позволят привлечь идеи и проекты студентов в работу железной дороги. Далее при поддержке сотрудников Куйбышевской железной дороги студенческие разработки будут развиты до уровня технологической готовности, востребованного в компании «РЖД». В рамках работы бизнес-инкубатора сотрудники компании будут осуществлять экспертную поддержку инновационных проектов студентов от идеи до внедрения в процессы холдинга «РЖД».

В этот же день на площадке бизнес-инкубатора состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «РЖД», СамГУПС и Самарским региональным отделением «ОПОРА РОССИИ». Предмет соглашения – развитие перспективных направлений трехстороннего сотрудничества и повышение эффективности взаимодействия сторон в увеличении масштабов внедрения инновационных разработок на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: news.myseldon.com