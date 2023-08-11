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На краю земли: как билайн обеспечивает связью самые суровые и труднодоступные места России

11 августа 2023 11:35
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На краю земли: как билайн обеспечивает связью самые суровые и труднодоступные места России

erid: LatgC2Vjs

В России есть по-настоящему суровые места, где мобильный телефон – один из немногих способов оставаться на связи с теми, кто дорог. Здесь простираются бескрайние равнины и цепи гор, а посреди этих просторов - небольшие села, точки на карте, где несмотря ни на что живут и работают люди, и стоит вышка связи как маяк, соединяющая людей с "материком".  

Пять историй из разных уголков России расскажут вам о людях и связи на краю земли. Так далеко в своих путешествиях по родной стране вы, с большой вероятностью, ещё не забирались! 

Связь для 100 жителей Севера

Камчатка – удаленное, и, в то же время, популярное туристическое направление в России. Но есть на Камчатке такие удаленные места, куда просто так не доедут даже местные. Находятся они в тысяче километров от столицы Камчатского края, в «океане» тундры.

Села Парень и Оклан считаются одними из самых труднодоступных не только на Камчатке, но и в России. В них проживает порядка 100 человек на оба населенных пункта и до 2022 года здесь совсем не было сотовой связи.

«Проект запуска связи в этих селах был действительно уникальным. Наши технические специалисты придумали индивидуальное решение, позволившее обеспечить села связью. К ним не ведут дороги – только охотничьи тропы, поэтому доставка оборудования тоже была сложной, с помощью вездеходов», - рассказывает директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко.