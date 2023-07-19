На 11 стартапов больше: «Жигулёвская долина» пополнилась новыми резидентами

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Новые проекты получили статус резидентов технопарка по решению Экспертного совета во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым. В их числе - проекты по разработке дизель-генераторных установок, электродвигателей для БПЛА, пиротехнического пестицидного генератора аэрозоля серы, оборудования для лазерного термоупрочнения, инновационного дыхательного тренажёра и др.

Условия для развития предпринимательства, в том числе, высокотехнологических и инновационных проектов создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Это одна из приоритетных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе поддерживают и выход бизнеса на зарубужные рынки. В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе действуют меры поддержки потенциальных и действующих экспортеров.

«Мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса. Сегодня в технопарке развивается более 290 компаний, которые создали свыше 2200 рабочих мест. И новым стартапам, и действующим резидентам мы всегда готовы оказать комплексную поддержку: помочь в привлечении финансирования и инвесторов, поиске потенциальных потребителей, в выходе на рынок и участии в федеральных конкурсах, выставках и многом другом», — сказал Дмитрий Богданов.

Технопарк «Жигулёвская долина» – инвестиционная площадка Самарской области, благоприятная среда для развития инновационных проектов, их выращивания до требований крупных заказчиков и выхода на рынок. Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнёром Агентства по технологическому развитию. Здесь работает представитель Фонда содействия инновациям. Тесное сотрудничество с Инновационным фондом Самарской области помогает резидентам находить заказчиков среди крупнейших предприятий.

В статусе резидента стартапы получают доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, имеют возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из лучших региональных конгресс-центров, информационная поддержка. За каждой компанией закрепляется проектный менеджер, помогающий подобрать оптимальные программы в привлечении финансирования на каждом этапе «взросления». Резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, предоставляют консалтинговые услуги.

Компания «Биоэкопроект» на Экспертном совете получила одобрение уже второго своего проекта. Оба имеют экологическую направленность: это создание высокоавтоматизированной системы переработки стоков и производство биоразлагаемого дезинфицирующего средства.

По словам директора ООО «Биоэкопроект» Геннадия Никифорова, поддержка команды технопарка и возможность взаимодействия с другими резидентами способствует динамичному развитию стартапов.

«Мы развернули на территории «Жигулёвской долины» демонстрационный комплекс, который решает прикладные задачи по очистке стоков, а также позволяет показать нашу разработку в действии, – прокомментировал он. - Тесно сотрудничаем с двумя компаниями-резидентами технопарка, и эта коллаборация очень помогает при доработке системы. При содействии технопарка занимаемся регистрацией разработанного ПО в реестре российских производителей, планируем регистрировать товарный знак. Технопарк даёт реальную поддержку. Мы уверены, что благодаря статусу резидента будет быстрее расти и второй наш проект», - добавил Геннадий Никифоров.

Фото: пресс-служба технопарка