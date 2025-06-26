Microsoft избавится от синего экрана смерти Windows спустя 40 лет

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Microsoft официально объявила, что в Windows 11 больше не будет синего экрана смерти, который впервые появился в Windows 1.0 в 1985 году, сообщает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

Вместо него будет отображаться чёрный экран смерти. Код ошибки будет расположен внизу экрана. От QR-кода в компании решили отказаться.

Вот как сама Microsoft объясняет смену дизайна:

Это действительно попытка внести ясность, предоставить более подробную информацию, а также позволить нам и клиентам добраться до сути проблемы, чтобы мы могли быстрее её решить. Частично это просто более чёткая информация о том, что именно пошло не так: где проблема в Windows, а где — в каком-то компоненте.

Дэвид Уэстон, вице-президент по безопасности ОС и корпоративных клиентов

Чёрный экран смерти появится в Windows 11 «позже этим летом».

Фото: pxhere.com