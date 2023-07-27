«Ласточка» в Самарской области перевезла двухмиллионного пассажира

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Счастливый билет на скорый пригородный поезд сообщением Тольятти – Самара приобрела Лола Кожевникова – молодая мама, жительница микрорайона Кошелев. Представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская ППК» поздравили юбилейного пассажира и вручили памятные сувениры.

– Пользуюсь скоростным поездом «Ласточка» с момента его запуска, до декретного отпуска ездила на работу в Самару, а сейчас мы с сыном Максимом купили билет до станции Стахановская и отправляемся в гости к бабушке. Для меня это удобный и быстрый вид транспорта, – поделилась впечатлениями Лола Кожевникова.

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Напомним, ежедневно скоростные электропоезда «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти совершают по 4 рейса в каждом направлении. Время в пути – менее 2 часов. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Волжская Жемчужина и Жигулевское Море.

Со станции Самара в Тольятти поезда отправляются ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, в обратном направлении – в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:17. Время указано местное.

Билеты на скорые поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Тольятти, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД