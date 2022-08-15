КбшЖД удалось сохранить порядка 670 деревьев за счет рационального обращения с отходами

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Куйбышевская железная дорога продолжает расширять практику рационального обращения с отходами. С начала 2022 года подразделениями ОАО «РЖД» в границах магистрали собрано и передано для дальнейшей переработки 37,6 тонн вторичных ресурсов – бумаги и пластика, что позволило сохранить порядка 670 деревьев или один небольшой лиственный лес.

В целях популяризации природоохранной деятельности на предприятиях реализуется централизованный сбор макулатуры со всех структурных подразделений дороги для последующего вовлечения переработанного материала в хозяйственный оборот, который в дальнейшем будет использован, в том числе для изготовления полиграфической продукции.

Проекты по раздельному сбору отходов внедрены на всех крупных вокзальных комплексах с высоким пассажирооборотом Самара, Пенза-1, Ульяновск-Центральный, Уфа, Сызрань-1, Саранск, Чапаевск, Новокуйбышевск и Нурлат, для этого установлены отдельные урны с соответствующей маркировкой, а также наглядно-агитационные плакаты и инструкции. Отметим, что современные пассажирские вагоны, которые поступают на Куйбышевскую железную дорогу, выпускаются уже с контейнерами для раздельного сбора мусора. В дальнейшем, полученное переработанное вторсырье будет использоваться при производстве бытовой техники, парковой и садовой мебели, для изготовления полиграфической продукции, сообщает пресс-служба КбшЖД.