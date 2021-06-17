ЭкоСтройРесурс объединил силы с дайверами Самары и устроил подводный субботник

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Погружаясь в Волгу, каждый надеется встретить ее уникальных обитателей. Вот только эти встречи не всегда оказываются приятными. Все чаще под водой попадаются пластиковые бутылки, пакеты, осколки стекла и шины. Чего только не достают со дна реки профессиональные дайверы. Каждый год они проводят акции по очистке водоемов. На этот раз к дайв-сообществу присоединился региональный оператор ЭкоСтройРесурс. Он организовал совместную акцию с водолазами Самары.

Погружения под воду дайверы практикуют ежедневно. И они не всегда носят спортивный или приключенческий характер. Сообщество «Dive Zone Club» - борцы за экологию. Пляж в районе Барбошиной поляны в Самаре они взяли под свое шефство еще четыре года назад.

«Здесь мы проводим тренировки для новичков, - рассказывает руководитель дайв- клуба Александр Красавин. - Еще при первых погружениях в 2017 году картина была пугающей. Все дно было усыпано мусором. Плавать среди мусора было неприятно. А представьте, каково жить в такой среде речным обитателям. Поэтому мы не смогли остаться в стороне и начали проводить уборки под водой».

В «Dive Zone Club» состоит порядка 50 человек. Регулярно они проводят акции по очистке водоемов. На пляже у самарской Ладьи, в районе Полевого спуска. Выезжают на уборку рек и водоемов на территории области. В этом году акция была приурочена к международному дню очистки водоемов.

В субботу, 12 июня, дайверы приехали на пляж «Барбошина поляна», надели снаряжение и отправились на уборку под водой. В этот раз они были не одни. Сотрудники регионального оператора ЭкоСтройРесурс ждали профессионалов на берегу. Они перехватывали из рук водолазов заполненные мусором сетки и приступали к разделению мусора. Металл, пластик, стекло, резина – все, что подняли со дна раскладывали отдельно.

«Что именно выбрасывают в воду люди? Каким видом отходов усыпано дно реки? Чтобы ответить на эти вопросы, мы ведем статистику и уже на берегу разделяем мусор на фракции», - рассказал Александр Красавин.

«В этот день каждый почувствовал себя героем фильма «Пираты карибского моря». Поросшие ракушками бутылки и металл напоминали декорации к фильму. Хотелось поскорее освободить любимую реку от этого мусора, - делится впечатлениями руководитель Аппарата ООО ЭкоСтройРесурс Светлана Кулиева. - Ежегодно с весны до глубокой осени мы проводим субботники. Организуем их сами, оказываем поддержку волонтерам и экоактивистам, которые обращаются к нам. Субботники в парках, на территории заповедных мест, в лесных и прибрежных зонах. А вот уборку под водой мы проводим впервые. Это объединяет нас всех. Есть большое желание сделать такие субботники традиционными».

Фото: ЭкоСтройРесурс