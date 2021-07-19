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"ЭкоСтройРесурс": вывоз отходов обеспечили для 99% населения Самарской области

19 июля 2021 21:31
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Для 4,5 тысяч жителей услуга пока недоступна из-за отсутствия дорог до их населенных пунктов.

Доля жителей Самарской области, обеспеченных услугой вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), превысила 99%, сообщил ТАСС директор регионального оператора "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров. Для 4,5 тыс. самарцев услуга пока недоступна из-за отсутствия дорог до их населенных пунктов.

"На сегодняшний день региональный оператор вывозит твердые коммунальные отходы, если говорить о количестве жителей, то 99% с лишним <...> охвачены этой услугой. У нас остается неохваченными порядка 200 населенных пунктов, в которых проживает 4,5 тыс. человек. С одной стороны, это очень много. С другой стороны, это очень большое количество населенных пунктов, где проживает 1-2 семьи, они там зарегистрированы, но могут фактически там не проживать", - сказал Захаров.

"[Сейчас] оставшиеся - менее 1% - [это] 4,5 тыс. жителей. Мы не можем туда приезжать, не потому что не хотим, а потому что банально отсутствуют дороги", - отметил Захаров, добавив, что охват будет повышаться после организации инфраструктуры для работы перевозчика: дорог с твердым покрытием, контейнерных площадок, подъездных путей к ним.

Захаров отметил, что сейчас коммунальные отходы вывозятся и из отдаленных населенных пунктов с небольшим количеством жителей, где ранее эта услуга не предоставлялась. "Например, поселок Полянский, он расположен на самом краю Самарской области, дальше уже Оренбургская и Саратовская области и Казахстан, население - 200 человек. Борский район, село Красная зорька, расположено на границе с Оренбуржьем, здесь живет всего 30 человек, мусоровоз приезжает по графику. Красноармейский район, деревня Чагринка - пять домов, всего десять жителей. Региональный оператор работает и здесь. Богатовский район, поселок Ключ мира - 11 жителей, есть контейнерная площадка и вывоз отходов регулярный", - рассказал он.

По словам руководителя "ЭкоСтройРесурса", Самарская область - один из лидеров по охвату населения услугой по вывозу ТКО.

 

Фото:   ecostr.ru

Теги: вывоз отходов ЭкоСтройРесурс

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