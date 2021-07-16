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ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
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ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми

16 июля 2021 16:40
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Региональный оператор по обращению с ТКО в Самарской области продолжает традиционную благотворительную акцию по сбору макулатуры.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Самарской области продолжает традиционную благотворительную акцию по сбору макулатуры! С 1 по 27 июля можно оставить заявку на вывоз макулатуры по телефону: 8-927-685-98-53.

Часто в мусорное ведро отправляются кипы бумаг, вчерашние газеты, рекламные журналы и картонные коробки. При попадании в контейнер это ценное вторсырье теряет вид, загрязняется и пропитывается органическими отходами. На мусоросортировочном комплексе крайне сложно отобрать чистую и сухую макулатуру для дальнейшей переработки. А ведь этот вид сырья можно использовать до 7 раз! А значит сохранить в 7 раз больше исходного материала. Всего 1 тонна бумаги спасает жизни 10 деревьев.

ЭкоМобиль будет ездить по городу и забирать вторсырье. Поучаствовать могут все — жители города, предприятия, учебные заведения, общественные организации, коммерческие структуры и другие учреждения.

Что можно сдать на переработку:

— Офисную бумагу (без скрепок, скоб, файлов, сшивателей и скотча);

— Картон с маркировками 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP (гофрированный картон, картон белый, прочий картон);

— Газеты и журналы, тетради и блокноты (без спиралей и обложек);

— Книги.

Как сдавать макулатуру:

— Перед сдачей необходимо тщательно подготовить вторичное сырье: спрессовать картонные коробки, связать и компактно упаковать газеты и журналы;

— Освободить тетради и блокноты от посторонних элементов;

— Вся макулатура обязательно должна быть сухой, без следов огня и не загрязнена остатками пищи.

ЭкоСтройРесурс проводит акцию по сбору макулатуры уже в третий раз. За это время удалось собрать более 47 тонн ненужных книг, газет, документов, картона. Вырученные после сдачи вторсырья средства идут на благотворительность.

В этот раз партнером регоператора стал Благотворительный фонд ЕВИТА, который оказывает помощь семьям с приёмными и паллиативными детьми. Все собранные деньги будут направлены на приобретение оборудования для детского паллиативного отделения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

Сохраняем деревья — сохраняем жизни!

 

Теги: благотворительная акция Мероприятия ЭкоСтройРесурс

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