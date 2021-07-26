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ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске

26 июля 2021 11:38
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ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске

Обычные пластиковые крышки, попадая в специальный накопитель регионального оператора, в одно мгновение становятся «добрыми». И это вовсе не волшебство, а результат кропотливой работы. ЭкоСтройРесурс уже два года является официальным партнером федерального проекта «Добрые крышечки». За это время регоператор:

  • - установил на территории Самарской области 152 накопителя;
  • - собрал и направил на переработку 4,5 тонны пластиковых крышек;
  • - передал в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» больше 45 тысяч рублей. 

Каждому малышу оказывается адресная помощь. Так, в июле 2021 года часть средств была передана мальчику Боре из Подмосковья. (ссылка на публикацию https://ecostr.ru/novosti/cifra-dnja-1-tonna-120-kg-dobryh-kryshechek-pomogli-rebjonku-s-dcp/)

Собирать крышки – увлекательное занятие как для взрослых, так и для детей. В тоже время — это хороший способ научиться разделять отходы. Поэтому отклик от жителей большой. В адрес регионального оператора регулярно приходят письма с просьбой установить такой накопитель. 

«Установить накопитель – полдела. Он должен регулярно обслуживаться, чтобы продолжать функционировать. Наши специалисты по мере накопления освобождают накопители от крышечек, производят помывку, очистку и ремонт. Эту работу наша компания выполняет в рамках социальной ответственности по личной инициативе», - рассказала руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко.

Масштабный проект охватил уже 13 городов и муниципальных районов Самарской области. (ссылка на описание проекта https://ecostr.ru/press-centr/socialnaja-dejatelnost/dobrye-kryshechki/ ). На днях к этому списку присоединился и Чапаевск. Накопители для пластиковых крышек появились сразу в трех школах города:

  • ГБОУ СОШ  1 (ул. Куйбышева, 13А);
  • ГБОУ СОШ №13 ( ул. Ленина, 70А);
  • ГБОУ ООШ №23 (ул. С. Лазо, 34А).

Поездку в Чапаевск ведущие экологи регионального оператора продумали заранее и установкой накопителей ограничиваться не стали. Несмотря на летние каникулы школьники разных возрастов сбежались на территорию школы, чтобы принять участие интерактивной лекции и поучиться раздельному сбору отходов.  

После общения со школьниками специалисты ЭкоСтройРесурс отправились на встречу с самыми юными жителями города, в детский сад «Кораблик». Малыши с радостью встретили ЭкоМобиль, разноцветная машина привлекла внимание дошколят. Здесь тоже прошел увлекательный экологический урок, участие в котором приняли 50 ребят. 

«Наши малыши всегда заняты разными мероприятиями, но в основном, мы их проводим сами, а когда приезжают гости – это всегда большая радость для всех, - поделилась впечатлениями Ирина Архипова, педагог детского сада «Кораблик». – Мы считаем, что такие встречи очень полезны для детей, поэтому обязательно пригласим вас снова!»

Если вы хотите, чтобы и в вашем образовательном учреждении прошел экологический урок, а может быть лекция, отправляйте заявку от имени организации на электронную почту регионального оператора mail@ecostr.ru. И наши специалисты обязательно приедут на встречу с ребятами.

Теги: накопители Пластик ЭкоСтройРесурс

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